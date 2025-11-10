Uyardığı için katledildi

Haberin Devamı

ANTALYA Kaleiçi mevkisinde bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker (26), dün 02.30 sıralarında otelin önünde oturup içki içen Eyüp T. (20) ve arkadaşı H.S.’yi kalkmaları yönünde uyardı. Uyarı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eyüp T., Göker’i göğsünden bıçakladı. Olayın ardından Eyüp T. ile H.S., kaçtı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Tahin Göker, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Göker, sağlık çalışanlarının tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüpheliler Eyüp T. ile H.S.’yi, suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakaladı. Şüphelilerden Eyüp T.’nin ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak’, H.S.’nin ise ‘yaralama’ suçlarından sabıka kayıtlarının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Eyüp T. tutuklanırken, arkadaşı H.S. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 HAFTA SONRA EVLENECEKTİ

Göker’in sevenleri, ailesi ve nişanlısı morg önünde üzgün şekilde bekledi. Göker’in, Başak adındaki nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı, 22 Kasım’da nikah kıyıp düğün yapmayı planladığı öğrenildi.