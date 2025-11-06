UYAP'a girip soruşturma dosyalarını kapatan katip: Borçlarımı kapatıp ailemi geçindiriyordum

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Adliyesi’nde zabıt katipliği yapan Ahmet Yılmaz’ın eski eşi Zeliha E.’nin ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Yapılan ahbarda, Yılmaz’ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol’un yönlendirdiği dosyalarda, para karşılığı tedbir kararlarını kaldırdığı ve takipsizlik kararları verdiği ileri sürüldü. Soruşturma sonunda, zabıt katibi Ahmet Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede, Yılmaz’ın görevli savcıların UYAP şifrelerini kullanarak ‘yetkisizlik’ müzekkeresi düzenlediği, savcı olmadan UYAP akışını değiştirdiği, KYOK (Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar), birleştirme, ayırma ve yakalama kaldırma kararları verdiği, sahte evrak oluşturup maddi menfaat sağladığı belirtildi. Bu nedenle ‘Silahlı terör örgütüne yardım’, ‘Bilişim sistemine girme’, ‘Gizliliğin ihlali’, ‘Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’, ‘Suç delillerini yok etme’, ‘Suçluyu kayırma’ ve ‘Rüşvet almak’ suçlarından toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapsi istendi.

Yılmaz’ın eski eşi Zeliha E.’nin ‘Rüşvete aracılık etme’ suçunu işlediği ancak etkin pişmanlık kapsamında ceza verilmemesi talep edildi. Diğer 15 şüphelinin ise ‘Rüşvet vermek’, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘Gizliliğin ihlali’, ‘Resmi belgede sahtecilik suçuna azmettirme’ ve ‘Suçluyu kayırma’ suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Ankara 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz ile tutuksuz sanıklar arasında yer alan eski eşi Zeliha E. ve bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı tanık dinleneceğini beyan ederek, tanık E.A.’ya söz verdi. Tanık E.A., Ahmet Yılmaz'ı 20 yıldır tanıdığını, bir süre birlikte iş yaptıklarını, daha sonra Yılmaz'ın zabıt katibi olduğunu söyleyerek, "Ahmet beni pandemi döneminde aradı ve araç almak istediğini ama hesaplarında icra ve bloke olduğunu söyledi. Bu yüzden aracı üzerime alıp alamayacağımı sordu. Başta kabul etmedim. Sonra emrivaki bir şekilde kabul etmiş oldum. Eski eşi Zeliha E.’nin iş yerine gidip çantayla para aldık. Ardından arabanın işlemlerini yapmaya gittik. Arabayı aldım. 3-5 gün sonra hesaplarındaki sıkıntının düzeldiğini söyledi. Arabayı yeniden onun üzerine geçirdik. Benim bu olaylara dair hiçbir bilgim yok. Başka kimseyi tanımıyorum" dedi.

'MADDİ SIKINTILARIM VARDI'

Ardından söz alan sanık Yılmaz, tanık E.A.'yı tanıdığını ve olayların anlattığı şekilde gerçekleştiğini kabul etti. Yılmaz, ayrıca FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'dan genellikle boş dosyalar aldığını, daha sonra Bol'un kendisine içerisinde ByLock'un bulunduğu bir dosya yolladığını, bu dosyayı kapatmayı kabul etmeyince Bol'un, kendisini konuşma ve para alış-verişi kayıtlarıyla tehdit ettiğini iddia etti. 2023 Ekim ayına kadar Bol'la iş yapmaya ve karşılığında para almaya devam ettiğini söyleyen Yılmaz, "Benim FETÖ mensubu bir tanıdığım yok. Örgütle bir bağım da yok. Baktığım soruşturma dosyalarından da bir tanışıklığım olmadı, çoğu yurt dışındaydı zaten. Maddi sıkıntılarım vardı. Aldığım paralarla borçlarımı kapatıp ailemi geçindiriyordum" ifadelerini kullandı.

Söz verilen diğer tutuksuz sanıklar da Ahmet Yılmaz'ı tanımadıklarını, dosyalarının kapatılması için kimseye para vermediklerini ve böyle bir talepte bulunmadıklarını iddia etti. Beyanların ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.