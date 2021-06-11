UYAP sistemi güncellendi

Buna göre, çoklu icra takibi artık UYAP’tan yapılabilecek, tebligatlarda kişisel veriler yıldızlanarak gizlenecek. Avukatlar borçlunun banka hesabını icra müdürlüğünde sorgulatabilecek. Bankalarla tek tek yazışmak zorunda kalınmayacak. Avukatlar icra dairesine başvurarak, borçlunun hangi bankalarda hesabı olduğunu UYAP üzerinden icra müdürlüğü ekranlarından sorgulatabilecekler. Avukatlar borçlunun banka bilgilerini bir tuşla sorgulayıp bildirecek. Borçlunun tespit edilen banka hesapları üzerinde icra işlemi uygulanabilecek.

TUTUKLAMA Ve KARARLAR TEK TUŞLA

Önemli evraklar butonu ile iddianame, tutuklama kararı, adli kontrol kararı, takipsizlik kararı, savcılık ifade tutanakları, tensip zaptı, duruşma zaptı, talimat duruşma zaptı, yakalanan şahsın sorgu tutanağı, gerekçeli karar, istinaf ilamı, Yargıtay ilamı evrakları görüntülenebilecek. Vatandaş portal üzerinden ödeme yapabilecek.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara