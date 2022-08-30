Uyanışın sembolü

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri Kütahya Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Büyük bir kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

2023 TAARRUZUNA HAZIR MIYIZ?

“2023 taarruzuna hazır mıyız? Sizlerle en son 2019 Mart’ında yüz yüze kucaklaşmıştık. Araya salgın girdi. Yaklaşık 3.5 yıl aradan sonra sizlerle bir aradayız. Dumlupınar Zaferimizin 100’üncü yılı vesilesiyle Kütahya’ya gelerek hem sizlerle hasret gidermek hem zafer sevincimizi paylaşmak hem de tamamlanan eser ve hizmetlerin açılışını yapmak istedik. Geçtiğimiz perşembe günü Ahlat’ta, cuma günü de Sayın Bahçeli ile birlikte Malazgirt’teydik. Milli mücadele ile asırlardır bitip tükenmeyen bir kin ve hırsla bizi bu topraklardan söküp atmak isteyenlere Anadolu’nun ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha ilan ettik. Selçuklu ve Osmanlı’nın mirasını devralan Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda ter ve kanla döşenmiştir.

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YENİ BİR DESTANIN GİRİZGAHINI YAPMIŞTIR

Vatan topraklarını dört bir yandan işgale başlayan düşman Adana, Antep, Maraş direnişleriyle papucun pahalı olduğunu görünce, sinsi amaçlarının taşeronluğunu Yunan’a bırakmıştır. İstiklal mücadelesini Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde Anadolu’ya taşıyan milletimiz, varını yoğunu ortaya koyarak hazırladığı ordusuyla Kocatepe Dumlupınar’da yeni bir destanın girizgahını yapmıştır. Samsun’la başlayıp Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılışını dünyaya resmen ilan edilen bu sürecin her aşaması küllerinden yeniden doğan bir milletin uyanışının sembolüdür. Oldukça zor ve zahmetli bir sürecin ardından ordumuz yine bir cuma günü 25 Ağustos’ta son hazırlıklarını tamamlamıştır.

EN BAŞARILI TOPYEKÜN SAVAŞ

Gençler, o gece ezanlar okundu, namazlar kılındı, dualar edildi, son sıcak yemekler yendi ve ertesi sabah gün ağarırken hücum emri verildi. Kocatepe’den başlayıp Dumlupınar’da oradan İzmir’e kadar süren büyük taarruz epey bir savunmada olan Türk ordusunun uzunca bir aradan sonra yaptığı ilk büyük saldırı harekâtıydı. Düşmanın belki makinalısı, topu, kamyonu, arabası, uçağı bizden çoktu. Ama bizim askerimizin iman dolu yüreği bu eksiklerin hepsini fazlasıyla telafi ediyordu. Nitekim, Yunan ordusu çekilirken 200 bin kişilik kuvvetinin yüzde 65’ini Afyon-Kütahya hattında zaiyat olarak bırakmıştır. Bu millet o imanlı yürekleriyle imansızları İzmir’den denizden döktü. Türk ordusunun bu savaştaki kaybı ise sadece yüzde 6.5 civarındadır. Büyük taarruz ve akabindeki çatışmalar dünya askeri tarihine en başarılı topyekün savaş örneği olarak geçmiştir.

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HER SALDIRIYI SAVUŞTURDUK

Milletimizin son iki asrı kayıplarla, yeniden ayağa kalkmalarla, varlığına ve ruhuna yönelik saldırılara karşı direnmekle geçmiştir. Altı asırlık cihan devleti Osmanlıyı tarihin tozlu raflarına uğurlarken de Cumhuriyetimizi yeniden kurarken de, vesayetle, darbelerle, krizlerle yoğrulurken de hep umudumuzu diri tuttuk. Bugün aynı sembolü ben Kütahya’da görüyorum.”

MİLLETİMİZ SEVR’İ KANIYLA CANIYLA YIRTTI

Türk’ün ölüm fermanı olarak tedavüle sokulan Sevr’i milletimiz işte bu topraklarda dişiyle, tırnağıyla, kanıyla, canıyla yırtarak, müstevilerin suratına çarpmıştır” diyen Erdoğan konuşmasında şu mesajı verdi: “Türk’ün esir edilemeyeceğini, Türk’e kefen biçilemeyeceğini 26 Ağustos’ta Afyon’da başlayıp 9 Eylül’de İzmir’de sona eren bu kıyamla tüm dünyaya ilan ettik. Milletimiz ebedi vatanı Anadolu’daki istiklaline ve istikbaline sahip çıkmakta kararlı olduğunu bir kez daha dosta düşmana göstermiştir.

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TÜRKİYE YÜZYILI OLACAK

ERDOĞAN “Türkiye yıllar önce tercihini istihdam ve üretimden yana yaparak, ekonomik modelini değiştirdiği için bu küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacaktır. İnşallah, yılbaşından sonra aldığımız tedbirlerin günlük hayatta olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı haline getirmekte kararlıyız” dedi.