'Uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara otoyolu 5. kesim açılış törenine videokonferans yöntemiyle katıldı. Salgın sonrası dünya ekonomisindeki daralmaya rağmen Türkiye’nin bundan en az etkilenen ülkeler arasında olduğunu rakamlarla anlatan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

‘EN AZ ETKİLENENLER ARASINDAYIZ’

“Türkiye olumsuzluklardan en az etkilenen ülkeler arasındadır. Sosyal koruma kalkanı projesiyle yaklaşık 35 milyar TL’lik bir kaynağı karşılıksız olarak milletimizin istifadesine sunduk. Asıl olanın reel ekonomiyi ayakta tutmak olduğunu biliyoruz. Ekonomik gidişatın habercisi olan, öncü göstergeler sadece ikinci çeyreğe göre değil, geçen senenin bile üzerinde olumlu gelişmelere işaret ediyor. İnşallah üçüncü çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranıyla kapatacağız. Bundan ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi derecelendirme kuruluşlarının hiç memnun olmayacakları kesindir. Türkiye’yi Afrika’nın Güney Amerika’nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarılarımızla vereceğiz.

‘İFTİHAR EDİCİ BİR ESERDİR’

Gebze- İzmit arası, bağlantı yollarıyla 57 km’yi aşan uzunluğuyla projenin en önemli güzergahlarından biri. Bu bölüm dahi tek başına viyadükleri, tünelleri, köprüleri, kavşakları, geçitleriyle iftihar edici bir eserdir. Güzergâh üzerindeki T-2 tüneli, 4 bin 200 metrelik mesafesiyle ülkemizin en uzun otoyol tüneli unvanına sahiptir. Biz şimdiden 2053, 2071 Türkiye’sini inşa etmenin hazırlıklarına başladık. Ömrümüz vefa etmese bile, sonraki nesillere böyle bir vizyon, böyle bir ülke bırakmayı, milletimize en büyük hizmetlerden biri olarak kabul ediyoruz. Bilfiil hayata geçiriyoruz.”

PROVOKASYONLARA ALDIRIŞ ETMİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmediğini bildirdi. Dün Twitter’dan paylaştığı mesajında Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz. Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

TEM VE D-100 HIZLANACAK

Erdoğan, şu bilgileri verdi: “Gebze–İzmit kesimi aynı zamanda TEM otoyolu ve D-100 karayolundaki yükü de azaltacak. Bu İstanbul–Ankara güzergâhının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor. Sakarya’ya kadar olan bölüm de bittiğinde sıkıntı tamamen giderilecek. Güzergâhın ülkemize yıllık katkısı vakitten 270 milyon, akaryakıttan 317 milyon, emisyon salınımının azalmasından 8 milyon TL olmak üzere 595 milyon TL’yi bulacak.” Kuzey Marmara Otoyolu’nun bu yeni bağlantı ile şehir içinde ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltması, araçların şehir içi trafiğine girmeden transit geçişini sağlaması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da “ TEM Otoyolu ve D-100 Karayoluna hızlı, güvenli ve konforlu yeni bir ulaşım alternatifi oluşturulmuş olacak. İstanbul ‘dan Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanarak gelen araçlar Çayırköy mevkiinde İzmit’e ve İzmit-Kandıra Devlet Yolu’na, mevcut TEM Otoyolu’nun Kandıra ve Doğu İzmit Kavşakları arasında TEM İstanbul-Ankara Otoyolu’na bağlanabilecek” diye konuştu.

BAŞARIYA ULAŞMAK ZORUNDAYIZ

“Suriye’den, Libya’ya, Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e kadar geniş bir alanda siyasi, askeri ve ekonomik olarak verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması, bu bakımdan hayati öneme sahiptir. Ülkemizin siyasi ve ekonomik her adımını engelleme gayretlerinin gerisinde, işte bu vizyon doğrultusundaki yürüyüşümüzü rayından çıkarma niyeti vardır. Türkiye’yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir ülke haline getirerek, asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar. Milletimiz bu oyunu görerek, 15 Temmuz başta olmak üzere maruz kaldığımız her saldırıda istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini ortaya koymuştur. İnşallah bu irade, nesilden nesile aktarılarak, asırlarca milletimizin çimentosu olarak devam edecektir.”

‘MARMARA’YI OTOYOL AĞIYLA KUŞATMIŞ OLACAĞIZ’

“Yol 2x4’tür. Yani 4 gidiş, 4 geliştir. Her zaman söylüyorum. Yol medeniyettir. Eğer bu şekilde yolları olmayan ülke durumundaysanız, medeni olmaktan bahsedemezsiniz. Ama bu şekilde yollara, viyadüklere, tünellere sahipseniz işte o zaman medeniyet yarışında sizi kimse kolay kolay yakalayamaz.”