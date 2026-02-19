×
Uyanık sürücülere geçit yok! İstanbul'da trafik ekipleri denetimleri sıklaştırdı

#İstanbul#Trafik#Trafik Polisi
Zeytinburnu’nda ofset taralı alanı ihlal ederek trafikte ‘kaynak’ yaptığı belirlenen sürücüler, dron destekli denetimle tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan 37 sürücüye toplam 46 bin 102 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ofset taralı alan ihlallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Cevizlibağ mevkiinde yapılan uygulamada, D-100 Karayolu’ndan yan yola transit geçişlerde araç trafiğinin düzenlenmesi amacıyla oluşturulan ofset taralı alanın ihlal edildiği belirlendi.

Dron ile havadan takip edilerek kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar, ileride oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Şerit düzenini bozarak ilerlediği ve kamuoyunda ‘kaynak’ olarak tabir edilen manevrayı yaptığı belirlenen 37 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ofset taralı alan ihlalinden kişi başı bin 246 lira olmak üzere toplam 46 bin 102 lira idari para cezası uygulandı. 

