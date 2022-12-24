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Üvey babasını bıçaklayıp kendini ihbar etti!

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#Pamukkale#Yunusemre#Bıçaklı Saldırı
Üvey babasını bıçaklayıp kendini ihbar etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 09:32

Denizli’de üvey babasını apartta göğsünden bıçaklayan genç, öz annesi tampon yaptığı sırada kendini ihbar ederek ekiplere teslim oldu. Annenin gözyaşlarına boğuldu olayda, üvey babanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bulundukları apartta M.U.Ş. (19) ile üvey babası Hüseyin S. (47) arasından tartışma çıktı. Çıkan tartışmayla beraber genç, üvey babasını öz annesinin yanında göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan kocasına tampon yapmaya çalışan anne zamanla mücadele ederken, genç 112’yi arayarak kendini ihbar etti.

BİLİNCİ KAPALI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, kan kaybeden üvey babayı yaptığı ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Üvey babasını bıçaklayıp kendini ihbar etti

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Pamukkale devriye ekipleri suçunu itiraf eden genci bıçakla beraber gözaltına aldıktan sonra ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri apartta çalışma gerçekleştirirken, olaya şahit olan annede gözyaşlarına boğuldu.

Hastaneye kaldırılan Hüseyin S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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#Pamukkale#Yunusemre#Bıçaklı Saldırı

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