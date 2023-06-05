Üvey babası ile annesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

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​Olay, 3 Haziran günü saat 20.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Nane Sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Şener Yöyen, üvey babası Ahmet K.’nin evine gitti. Burada çıkan tartışmada Şener Yöyen, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Ahmet K.'ye saldırdı. Ahmet K.'yi kolundan ve karnından bıçaklayan Yöyen, kavgayı ayırmak için araya giren annesi Aynur K.’yi de bıçakla yaraladı. Kavga seslerinin duyan komşular durumu polis ekiplerine bildirdi. Yaralı Ahmet K. evden kaçarak sokaktaki bir kahvehaneye sığınırken, Şener Yöyen sinir krizi geçirip bıçakla kendine zarar verdi.

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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ahmet K. ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNESİNİN TEDAVİSİ İÇİN TESLİM OLDU

Kendini yaralı annesinin de bulunduğu eve kilitleyen Şener Yöyen, vücuduna bıçakla zarar vermeye devam etti. Polislerin 15 dakikalık ikna çalışması sonucunda Şener Yöyen, annesinin tedavi edilebilmesi için teslim olmayı kabul etti. Aynur K. Çekirge Devlet Hastanesi'ne, oğlu Yöyen de polis kontrolünde Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Ahmet K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tedavisinin ardından emniyete götürülen Şener Yöyen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.