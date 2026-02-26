×
Üvey babadan 9 yaşındaki çocuğa şiddet

Kayseri’de servis şoförü üvey baba F.Y.’nin, 3 yıl önce evlendiği Şerife G.’nin daha önceki evliliğinden olan 9 yaşındaki erkek çocuğu M.E.T.'ye şiddet uyguladı. Üvey baba F.Y.’ye, annenin şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı uygulandı.

Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi’nde yaşayan servis şoförü F.Y., iki evlilik yapan Şerife G. ile 3 yıl önce evlendi. İkinci evliliğinden olan erkek çocuğu M.E.T.’yi de yanına alan anne Şerife G., evliliğin ardından F.Y. ile yaşamaya başladı. Üvey baba F.Y.’nin, çeşitli zamanlarda M.E.T. ile annesi Şerife G.’ye şiddet uyguladığı öğrenildi. Anne Şerife G.’nin polise yaptığı şikayet üzerine üvey baba F.Y. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Görüntülerde, üvey babanın M.E.T.’ye şiddet uyguladığı, küfürler ettiği ve annenin çocuğunu korumaya çalıştığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

