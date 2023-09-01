Üvey ağabeyini öldüren çocuk tutuklandı

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Komşuların ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Arda Ercan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli T.E. gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’nde işlemleri tamamlanan T.E., adliyeye sevk edildi.

Arda Ercan

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan T.E., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. T.E.’nin ifadesinde, “Bana sürekli eziyet ediyordu, akşam da bu nedenle tartıştık. Sabah uykusundayken pompalı ile ateş ederek öldürdüm” dedi.