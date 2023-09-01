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Üvey ağabeyini öldüren çocuk tutuklandı

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#Eskişehir#Tepebaşı#Sulh Ceza Hâkimliği
Üvey ağabeyini öldüren çocuk tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 07:00

Eskişehir Tepebaşı’nda yaşayan T.E. (16), önceki gün sabah saatlerinde yatağında uyuyan üvey ağabeyi Arda Ercan’ı (22) başına pompalı tüfekle ateş ederek vurdu.

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Komşuların ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Arda Ercan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli T.E. gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’nde işlemleri tamamlanan T.E., adliyeye sevk edildi.

Üvey ağabeyini öldüren çocuk tutuklandı

Arda Ercan

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan T.E., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. T.E.’nin ifadesinde, “Bana sürekli eziyet ediyordu, akşam da bu nedenle tartıştık. Sabah uykusundayken pompalı ile ateş ederek öldürdüm” dedi.

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#Eskişehir#Tepebaşı#Sulh Ceza Hâkimliği

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