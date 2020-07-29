‘UV ışınları virüsün yayılımını azaltmıyor’

Murat DEMİR soruyor:

VİRUSÜN UV ışınlarıyla öldüğünü biliyoruz. Yazın virüsün etkisinin ve bulaşıcılığının azalmasında uzun gündüzlerin yani daha fazla UV ışınının etkisi var mı? Eylülde güneşin etkisi azalınca yeniden artacağı söyleniyor. Bu doğru mu? Yazın artan UV ışınları ile virüsün nasıl bir korelasyonu var?

PROF. DR. AYNUR EREN TOPKAYA (Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı):



Virüsün yayılma hızı yazın da değişmedi. Normalde insan koronavirüsleri yaz aylarında hastalık oluşturmazken SARS CoV-2 hayvanlardan insanlara bulaşarak insanlarda da yaşamaya adapte olan bir virüs olarak yaz aylarında da yayılmaya ve hastalık oluşturmaya devam etti. Kış ayları yaklaşırken insanlar kapalı mekanlarda kalabalık ortamlarda bir arada olacağı ve fiziksel mesafeyi korumak zorlaşacağı için enfeksiyon sıklığı yeniden artabilir.

‘TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI YOK, TEDBİRLER DEVAM ETMELİ’ Ayşe KORKMAZ soruyor:



Türk Tabipler Birliği’nin COVID-19 ile ilgili değerlendirme raporunda, “Bilim Kurulu mayısta bağışıklığın Türkiye’de yüzde 15-20, İstanbul’da yüzde 40 tahmin ettiklerini açıklamıştı. Türkiye’de seroprevalans çalışmasıyla haziranda bağışıklık yüzde 0.81 çıktı. Bu, tahminlerin çok altında...” deniyor. Bu tespitin ne anlama geldiğini biraz anlatabilir misiniz? Bilim Kurulu’nun tahmini mi çok yüksekti yoksa virüs toplumda o kadar da hızlı yayılmıyor aslında ve bu iyi bir şey mi? Görüşünüz nedir?

PROF. DR. İSMAİL BALIK (Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi): Sağlık Bakanlığı’nın ülke genelini tam yansıtabilmesi için TÜİK tarafından belirlenen 150 bin kişide yaptığı çalışmada, antikor pozitiflik (yani hastalık geçirilme) oranı beklenilenin altında (yüzde 0.81) çıktı. Bu oran, bizde Covid19’un sanıldığı kadar yayılmadığı sonucunu verdi. Aynı zamanda bakanlığın açıkladığı istatistiklerin de doğru olduğu, yani verilerle oynanmadığını göstermiş oldu! Bu düşük oran, toplum bağışıklığı (yüzde 60), oluşmadığı ve bunun kısa sürede olamayacağını gösterdi. Zaten tüm dünya da bu görüşü terk etti. Ve salgın sonlanana kadar toplumun korunma tedbirlerine devam etmesinin gerekli ve yararlı olduğunu kabul etti. Aslında bu virüs çok kolay bulaşan ve hızlı yayılan bir virüs. Hızla tüm dünyaya yayıldı ve 12 milyondan fazla kişiye bulaştı, 600 bin ölüme neden oldu. Bu nedenle kesin tedavisi ve aşısı bulunana kadar korunma tedbirlerine uymaya devam etmek şart. Ülkemizde oranın düşük çıkması tabii ki iyi bir şey, tedbirlerimizin işe yaradığını gösteriyor. Tedbirleri baştan beri almasaydık, çok daha fazla hastalık ve ölüm oranlarına sahip olurduk. Ama henüz salgın bitmedi ve ciddiyetle tedbirlere devam etmek zorundayız. Yoksa birçok ülkede olduğu gibi bizde de rakamlar yeniden hızla yükselir.