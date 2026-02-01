Utku’ya donör aranıyor

Haberin Devamı

Konya’da tarih öğretmeni Şeyma Yağmur Türe ve bir firmada kurye olarak çalışan Bilal Türe çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Mehmet Utku Türe, şiddetli diz ağrısı, geceleri uyutmayan bel ve karın ağrıları nedeniyle hastaneye götürüldü. Mehmet Utku’ya tetkikler sonucunda geçen yıl 10 Ekim’de orta riskli ve B hücreli akut lenfoblastik lösemi (B-ALL) tanısı konuldu. Ardından Ankara’daki Lösemili Çocuklar Vakfı’na ait LÖSANTE Hastanesi’nde tedaviye alınan Utku’nun kemoterapi süreci başladı. 3 aydır hastanede tedavi gören Mehmet Utku’nun ailesi, çocuklarının lösemiyle mücadelesini duyurmak, farkındalık yaratmak ve onun gibi olan çocuklara umut olmak için adına sosyal medya hesabı oluşturdu.

FUTBOLCULARDAN DESTEK

Mehmet Utku’nun hesabında hastanede şarkı söylerken ve oyun oynarken çekilen görüntüleri paylaşılarak, kök hücre nakli için donör çağrısında bulunuldu. Kısa sürede 86 bin takipçi sayısına ulaşan Utku’nun sosyal medya hesabına destek verenler arasında Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü ve Kasımpaşaspor’un milli futbolcusu İrfan Can Kahveci de yer aldı. Oğlunun tedavisinin ortalama 1 sene süreceğini söyleyen Şeyma Yağmur Türe, “Şu anda kemoterapi tedavisi görüyoruz. Üçüncü protokoldeyiz ve haziran ayına kadar sürecek. Burada bekleyen birçok çocuk var. Sadece 3 tüp kan vererek bir umut olabilirsiniz” dedi.