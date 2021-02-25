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Gündem
Haber Giriş: 25.02.2021 - 10:31 | Son Güncelleme:

UTC ne demek?

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UTC ne demek?
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UTC, saat dilimleri arasında kullanılan terimlerden birisidir. İngilizce bir terim olan UTC, tam açılımı ile 'Universal Time Coordinate' anlamına gelmektedir. Bilimsel çalışmalarda da baz alınan UTC, İngiltere tabanlı belirlenmiş bir sistemdir. Peki, UTC ne demek? İşte, UTC hakkında merak edilen bazı bilgiler

Son yıllarda oluşan uluslararası ortak görüş sonucu artık yaygın olarak genellikle UTC kısaltması kullanılmaktadır.

Bu saat sistemine göre standart zaman için başlangıç için İngiltere Greenwich'de bulunan ve sıfır derece boylamının geçtiği kabul edilen Kraliyet Gözlemevi temel alınır. Yerel amaçlı olan bazı özel durumlar dışındaki tüm meteorolojik çalışmalar, diğer birçok bilimsel çalışmada olduğu gibi UTC saat sistemine göre yapılmaktadır.

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