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Utanmazlık! 'Bebek arabası' var diye minibüse alınmadı

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#Bebek Arabası#Kartal#Minibüs
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 09:38

Kartal'da bebek arabasıyla binmek istediği minibüse alınmadığı iddia edilen anne-baba ile şoför arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Şoförün 2 kişilik para alırım demesi üzerine baba "Yaptığın yanlış, haram para yiyorsunuz" diye tepki gösterdi.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında D-100 Yan yol Cevizli mevkii Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, anne-baba bebek arabasındaki 7 aylık çocuklarıyla birlikte minibüse binmek istedi. Bebek arabasının yer kapladığını öne süren şoför, aile ile bebeğini minibüse almak istemedi. Baba ile şoför arasında tartışma yaşandı.

Şoförün, bebek arabasının katlanmasını istemesi üzerine baba "bebek uyuyor, nasıl katlayayım' dedi. Tartışma sırasında şoförün 2 kişilik para alırım demesine sinirlenen baba, "Yaptığın yanlış, haram para yiyorsun" diye tepki gösterdi. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Utanmazlık Bebek arabası var diye minibüse alınmadı

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#Bebek Arabası #Kartal#Minibüs

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