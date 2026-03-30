Utanmazlığın 300 bin TL’lik faturası

BURSA'da 9 Ekim 2024'te TOFAŞ-Keravnos basketbol karşılaşmasını izledikten sonra evine dönmek için yola çıkan Zeynep Naz Sarıkaya (16), Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda karşıya geçmek istedi. Bu sırada Efe Şayık'ın (20) kullandığı kamyonet, Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Sarıkaya'ya çarptı. Yaralanan Sarıkaya, kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan sürücü, polise teslim oldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Efe Şayık, tutuklandı. Savcılık soruşturması sırasında, bölgedeki hız sınırının 30 kilometre olduğu belirtilen Adli Trafik Bilirkişi Raporu'nda, Şayık'ın hızı 82.8 kilometre olarak tespit edildi. Şayık, 20 Haziran 2025’te görülen karar duruşmasında, ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CIVATA BEDELİNİ BİLE İSTEDİLER

Cezayı az bulan aile davayı istinaf mahkemesine taşırken, sanık hakkında da asliye hukuk mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Efe Şayık’ın ailesi de kazaya, yayalar için yanan kırmızı ışıkta karşıya geçtiğini öne sürdükleri Sarıkaya'nın neden olduğunu belirtip olay sonrası şirketlerine ait kamyonetin kaportasında oluşan toplam 300 bin 3 kuruş tutarındaki masrafın kaza sonrası geçen süredeki faizleriyle birlikte Sarıkaya ailesinden alınmasını istedi. Hasar tespit raporunda aracın 48 parçasında hasar oluştuğu belirtilirken, 56 liralık cıvata bedelinden, tampona yapılan 1489 liralık köpük dolguya kadar tüm masrafların eklenmesi dikkat çekti.

Karşı tarafın kendilerinden aracın masrafını talep etmeleri karşısında şok olduklarını ve karara itiraz edeceklerini söyleyen Yetkin Sarıkaya, “İzin almadan kamyoneti alıp kaçıyor. Sonrasında gelip, kızıma çarpıp, ölümüne neden oluyor. Kızımın kemiklerini kırıp ciğerlerini patlatan kaportanın parasını benden istiyorlar. Bunun da faturasını bize kesiyorlar” dedi.

Anne Ümmügülsüm Sarıkaya ise “Benim kızım polis olmak istiyordu. Şimdi demir parçasının peşine düşmüşler” diye konuştu.