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Utanmazların cezası onandı

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#HİRANUR Vakfı#Yusuf Ziya Gümüşel#Kadir İstekli
Utanmazların cezası onandı
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 07:00

HİRANUR Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G. ile ‘evlendirdiği’ Kadir İstekli’ye 36 yıl ve baba Gümüşel’e ise 18 yıl 9 ay hapis cezaları verilmişti.

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Firarda olan anne Fatıma Gümüşel’in dosyası ise ayrılmıştı.

‘HUKUKA AYKIRILIK YOK’

Tarafların karara yaptığı itiraz üzerine dosya yeniden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 20’nci Ceza Dairesi’ne gitti. Dosyayı inceleyen 20’nci Ceza Dairesi, hukuka aykırılık bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiğini belirterek yapılan itirazı reddederek yerel mahkemece kurulan hükmü onadı. Kararda, tarafların Yargıtay’a itiraz edebilecekleri de hatırlatıldı. İstanbul BAM 20’nci Ceza Dairesi kararında, sanık avukatlarının mağdurenin kemik yaşının belirlenmesi için rapor alınması talebiyle karara itiraz ettiklerini belirterek, özetle şu ifadelere yer verdi: “Sanık avukatlarının, hata hükümlerinden sanıkların yaralanabilmeleri için mağdurenin kemik yaşının belirlenmesi için rapor alınması istinaf talebinde bulunmuş iseler de temelde bu raporun alınabilmesi için mağdurenin hastane doğumlu olmaması, sanıkların mağdurenin gerçek yaşını bilmemesi gerekmektedir. Dosya sanıklarından biri mağdurenin annesi, diğeri ise babasıdır. Bu kişilerin, hastane doğumlu olup bizzat kendileri tarafından nüfusa kaydettirilen mağdurenin yaşını bilmediklerinden bahsetmeleri mümkün olmayacağı gibi, kocası olan sanık Kadir İstekli’nin ise doğumunu bildiği, küçük yaşlardan beri kendisine ders verdiği, aynı külliye içinde yaşadığı ve yıllar içinde büyümesini gördüğü mağdure ile 6 yaşından itibaren birlikte farklı odalarda dahi olsa aynı çatı altında uzun süre yaşamış olmaları sebebiyle yaşını bilmediğini ileri sürmesi hayatın olağan akışına uygun değildir. Anılan nedenlerle yerinde görülmeyen talebin reddine karar verilmiştir.”

 

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#HİRANUR Vakfı#Yusuf Ziya Gümüşel#Kadir İstekli

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