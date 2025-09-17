Utanmazların cezası arttı

Haberin Devamı

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında ‘evlendirilmesi’ ve cinsel istismara uğraması iddiaları Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, Ekim 2023’de karara bağlanmıştı. Mahkeme, ‘zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklu olan sanık Kadir İstekli’yi 30 yıl, yine aynı suçtan tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel’i 20 yıl ve tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel’i ise indirimle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

İTİRAZ ETMİŞLERDİ

Kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 20’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemece kurulan hükmü bozmuştu. Davaya ilişkin ikinci kez kararını açıklayan Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanık Kadir İstekli’yi, ‘zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan toplamda 36 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel’e de ‘zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Firarda olan anne Fatıma Gümüşel’in dosyası ise ayrılmıştı. Tarafların karara yaptığı itiraz üzerine dosya yeniden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’ne gitmişti. Dosyayı inceleyen 20’nci Ceza Dairesi, hükmü onamıştı. Tarafların, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin onama kararına itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay’a gönderilmişti. Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi, İstinaf Mahkemesi’nin duruşma açıp hüküm kurması gerektiğini belirterek onama kararını bozmuştu. Yeniden yargılama yapılması için dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne göndermişti.

Haberin Devamı

BİRER YIL EKLENDİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 20’nci Ceza Dairesi de tutuklu sanık Kadir İstekli’yi ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan da 15 yıl olmak üzere toplam 37 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanık Yusuf Ziya Gümüşel’e ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 19 yıl 9 ay hapis cezası verdi.