‘Utanmaz’a herkesten tepki var

ÖZEL: SOYKIRIMCININ AÇIKLAMALARI TAM BİR HADSİZLİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaretinin ardından şu açıklamaları yaptı: “Tam bir hadsizlik. Eli kanlı ve bebekleri katleden, çocukları öldüren, masum insanları öldüren bir soykırımcının, Türkiye’deki bir siyasetçiyi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren birisini hedef alarak yaptığı açıklama tam bir hadsizliktir. Ayrıca orada CHP’nin iki sayın belediye başkanını ve önceki genel başkanını işaretlemek suretiyle ne murat ediyorsa, o murat ettiği şeye ermesi mümkün değildir.

SİYASİ REKABET AYRI

Orada işaretlenen tüm CHP’lilerden de CHP’nin tüm üyelerinden de içerdeki siyasi rekabet bir yana, İsrail’e ve eli kanlı bir yönetime en ufak bir paye çıkmaz. Yanlarına hiçbir şey kalmaz. Bu konuda İsrail’in karşısında Türkiye tam olarak, bir ve bütün şekilde aynı tarafta, masumların tarafında durmaktadır. İsrail’den taraf olacak hiçbir CHP’liyi bulamazlar.

SAVAŞIN ALEVLENMESİ

Savaşın yeniden alevleneceğine ilişkin kaygıları paylaşıyoruz. Dün akşam (önceki akşam) anlaşmanın sağlanamamasından da büyük üzüntü duyuyoruz. Tabii İran savaşı kadınları, çocukları, yoksulları tehdit ediyor; İran halkını tehdit ediyor. İsrail ve Amerika’nın sivilleri de hedef alan saldırıları zaten kabul edilemez.”

ÇELİK: TÜRKİYE SİYONİST PLANI BOZDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki göstererek, “Bu ahlaksız ifadeleri kullanan katliam şebekesinin karşısında, Türk siyasetinin tüm unsurlarının, ister iktidar ister muhalefet olsun, topyekûn bir duruş sergileyerek bu şebekeye hak ettiği cevabı vereceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu şebekenin işlediği soykırım suçlarını en net ifadelerle ifşa eden dünya lideri olduğunun altını çizen Çelik, mesajında özetle şunları kaydetti:

“Netanyahu’nun başını çektiği bu ‘katliam ve soykırım şebekesi’, Cumhurbaşkanımızın ‘insanlık ittifakı’nın değerlerini her konuşmasında canlı tutmasından büyük bir rahatsızlık duyuyor” dedi.

BEŞ TEMEL KATMAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dönük bu hadsiz ve saldırgan mesajların arkasında beş temel katman bulunduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti: “Birincisi, Pakistan’daki kritik barış görüşmelerini sabote etmeyi hedefliyorlar. Onun için barışın en büyük destekçisi olan Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. İkincisi, İsrail’in ‘Batı değerlerinin kalesi’ olduğu yalanının çökmesidir. Üçüncü katman ise bölgedeki Kürt kardeşlerimizi kendi kirli ve siyonist planlarına ‘lejyoner’ yapma çabasıdır. Ancak Irak ve İran’daki Kürt kardeşlerimiz bu şeytani denkleme girmemiş, sağduyulu davranarak tarihin doğru tarafında durmuşlardır. Netanyahu’nun Türkiye’deki Kürt kardeşlerimize yönelik o iğrenç ifadeleri aslında bu planının boşa çıkmasından kaynaklanan bir hezeyandır. Dördüncü katman ise ‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘Terörsüz Bölge’ hedefimizin, İsrail’in kaos planlarına indirilmiş büyük bir darbe olduğunun bizzat Netanyahu tarafından itiraf edilmesidir. Beşinci katman ise Türkiye’yi İran’la karşı karşıya getirme çabasıdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetiyle bu savaşın asla parçası olmayacağını ve yegâne iradesinin barış olduğunu fiilen tatbik ederek, bu siyonist planı bozmuştur.”

KURTULMUŞ: SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözlerine, “21. yüzyılın katliam ve terör şebekesi elebaşı terörist Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz sözleri suçluluk psikolojisinin açık bir tezahürüdür” tepkisini verdi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Elleri çocuk kanıyla dolu, uluslararası hukukun peşinde olduğu bir ismin Türkiye’ye ahlak dersi verme cüreti yalnızca kendi insanlık suçlarını örtme çabasının göstergesidir ve yok hükmündedir. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliğinde insanlığın, Filistin’in ve mazlumların yanında olmaya, tarihin doğru tarafında durmaya ve her yerde mücadele etmeye devam edecektir.”

ÖZDAĞ: SOYKIRIMCI ÇETE

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İsrail Başbakan Netanyahu ve Dışişleri Bakanı İsrael Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan sözlerine, “İsrail’i soykırımcı bir çete yönetiyor. Bu terbiyesizliğin karşısında Türk siyaseti bir bütün olarak tavrını ortaya koyacaktır” tepkisini gösterdi. Özdağ, CHP Lideri Özgür Özel’in kendisini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

AĞIR DARBE ALDI

“İsrail’i Netanyahu’nun başında olduğu soykırımcı bir çete yönetiyor ve bu soykırımcı çetenin, İran’dan sonra sıranın Türkiye’ye geleceğine dair açıklamaları var. İran’dan iyi bir dayak yediler. Yanlarında ABD abileri olarak bulunmasına rağmen ve Ortadoğu’da Arap olmayan bir ulusla ilk karşılaşmalarının sonucunda nasıl perişan oldukları gayet net şekilde ortada. Öbür taraftan, Lübnan’da da Hizbullah’tan İsrail ordusunun nasıl ağır darbeler aldığını görüyoruz, izliyoruz. Böyle bir ortamda Dışişleri Bakanı olan zatın yapmış olduğu terbiyesizliğin karşısında Türk siyaseti bir bütün olarak tavrını ortaya koyacaktır ve koymaktadır.”

Özdağ, ara seçim tartışmalarına ilişkin de “Biz, bir an önce ara seçimi destekliyoruz ve gündemimizde tutacağız” dedi.