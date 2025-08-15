×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Utanmaz... Olay anında kaçan taksici tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Mahsut Çelik#Hıdır Pişgin#Adana
Utanmaz... Olay anında kaçan taksici tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 07:00

Kamera görüntülerinde taksiyi aniden motosikletin önüne kırdığı görülen taksici Mahsut Çelik, ifadesinde “Ben düz gidiyordum, direğe çarptı” diyerek kazanın sorumluluğunu ölen Hıdır Pişgin’e yükledi.

Haberin Devamı

ADANA’nın Seyhan ilçesinde 12 Ağustos’ta bir zincir marketin unlu mamuller bölümünde çalışan evli ve 2 çocuk babası Hıdır Pişgin (32), mesainin ardından eve dönmek için motosikletiyle yola çıktı. Şoför Mahsut Çelik (61), 01 T 0193 plakalı taksisiyle karşı yöne geçmek için refüjdeki yaya geçidinden dönüş yaparken, Pişgin’in kullandığı 01 EGC 79 plakalı motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Motosikletin sürücüsü Pişgin, yaralandı. Taksi şoförü, yaya geçidinden karşı yöne geçip ara sokağa girerek kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Pişgin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Utanmaz... Olay anında kaçan taksici tutuklandı
Utanmaz... Olay anında kaçan taksici tutuklandı
Utanmaz... Olay anında kaçan taksici tutuklandı
Cinayet gibi kazada kamera görüntüleriyle taksicinin ifadeleri böyle çelişti.

Haberin Devamı

‘PANİKLEYİP BÖLGEDEN AYRILDIM’

Çocuklarından Miraç Pişgin’in (10) kas hastalığı tedavisi gördüğü öğrenilen Hıdır Pişgin’in cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Pişgin, Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kazadan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olan Mahsut Çelik, gözaltına alındı. Çelik, ifadesinde, “Sol aynama baktım, çok hızlı geliyordu. Ben düz gidecektim, kendisi aydınlatma direğine çarptı. Panikleyip yaya geçidine girerek bölgeden ayrıldım” dedi.

Utanmaz... Olay anında kaçan taksici tutuklandı
Hıdır Pişgin

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi’ne götürülen Çelik, gazetecilerin “Pişman mısın?” sorusuna, “Elbette” diyerek cevap verdi. Adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Utanmaz... Olay anında kaçan taksici tutuklandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahsut Çelik#Hıdır Pişgin#Adana

BAKMADAN GEÇME!