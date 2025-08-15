Utanmaz... Olay anında kaçan taksici tutuklandı

Haberin Devamı

ADANA’nın Seyhan ilçesinde 12 Ağustos’ta bir zincir marketin unlu mamuller bölümünde çalışan evli ve 2 çocuk babası Hıdır Pişgin (32), mesainin ardından eve dönmek için motosikletiyle yola çıktı. Şoför Mahsut Çelik (61), 01 T 0193 plakalı taksisiyle karşı yöne geçmek için refüjdeki yaya geçidinden dönüş yaparken, Pişgin’in kullandığı 01 EGC 79 plakalı motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Motosikletin sürücüsü Pişgin, yaralandı. Taksi şoförü, yaya geçidinden karşı yöne geçip ara sokağa girerek kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Pişgin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet gibi kazada kamera görüntüleriyle taksicinin ifadeleri böyle çelişti.

‘PANİKLEYİP BÖLGEDEN AYRILDIM’

Çocuklarından Miraç Pişgin’in (10) kas hastalığı tedavisi gördüğü öğrenilen Hıdır Pişgin’in cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Pişgin, Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kazadan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olan Mahsut Çelik, gözaltına alındı. Çelik, ifadesinde, “Sol aynama baktım, çok hızlı geliyordu. Ben düz gidecektim, kendisi aydınlatma direğine çarptı. Panikleyip yaya geçidine girerek bölgeden ayrıldım” dedi.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi’ne götürülen Çelik, gazetecilerin “Pişman mısın?” sorusuna, “Elbette” diyerek cevap verdi. Adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.