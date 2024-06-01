Utanmaz iki adam

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MUĞLA Ortaca’da yaşayan Selahattin Yalnız geçen hafta mahalle muhtarı Meral Uysal’ı arayarak, birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin’in kızı ile arkadaşının kaçtığını söyledi. Muhtar Meral Uysal, Selahattin Yalnız’ın yaptıkları görüşmede kendisine, “Bu kızlar bana uyku ilacı içirdiler, öldürmeye çalıştılar, bana her türlü iftirayı attılar” demesi üzerine durumdan şüphelendi. Muhtar Meral Uysal, konuyu televizyona taşıyarak program yetkililerine iletti.

Program yetkilileri olayı incelemeye başlarken, 29 Mayıs’ta Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin ile Erketin’in eski kocasından kızı engelli olan G.D. canlı yayına çıktı.

Canlı yayında Selahattin Yalnız, Fitnat Ertekin’in kızı B.D. (18) ile evlerinde yaşayan kızının arkadaşı F.T.B.’nin (24) kendisine uyku ilacı verdiğini, parasını alıp kaçtığını söyledi. Dün kayıp olduğu belirtilen B.D. ile F.T.B. de programa katıldı.

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İSTİSMAR VE ŞİDDET SUÇLAMASI

Programda canlı yayınla Selahattin Yalnız’ın evine bağlanıldı. Bu sırada program sunucusundan şoke eden açıklama geldi. Selahattin Yalnız’ın evinde yaşayan 3 kıza da 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Selahattin Yalnız ise iddiaları reddederek, videoların gerçek olduğunu ancak o sırada uyku ilacı verdiklerini, bilincinin yerinde olmadığını ileri sürdü. Programda ayrıca Selahattin Yalnız’ın kızlara şiddette bulunduğu da iddia edildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Selahattin Yalnız’ın yaşadığı eve gelerek şahsı gözaltına alırken, Fitnat Ertekin ile 3 kız da emniyete getirildi.

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Selahattin Yalnız’ın emniyete getirilmesi sırasında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken bazı vatandaşların Yalnız’a saldırma girişimini polis ekipleri önledi. Yalnız’ın üzerine yürüyen vatandaşlar polis tarafından güçlükle sakinleştirildi.

‘BİZE SATIRLA SALDIRIYORDU’

- PROGRAMDA iddiaları reddeden Selahattin Yalnız, “Ben böyle bir şey yapmadım. O videolar bize de geldi. Biz konuştuk, anlaşmaya çalışıyoruz. Ne anlatayım? Beni uyutup yaptıklarını mı? Beni uyutarak istediklerini yaptılar” ifadelerini kullandı.

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Yıllardır üvey babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını söyleyen 24 yaşındaki F.T.B. ise “14 yaşından beri bu adam bize tecavüz ediyor. Bize satırla saldırıyordu, bizi dövüyordu” dedi.

ENGELLİ KIZA PATRON İSTİSMARI

İSTANBUL Esenler Yavuz Selim Mahallesi’ndeki bir giyim dükkânında 40 gün önce işe giren yüzde 40 zihinsel engelli Y.A. (17), iddiaya göre patronu Ali K. tarafından defalarca istismara uğradı. Olayı ailesine anlatmaması için “Anneni babanı öldürürüm, arkam sağlam” diyerek Y.A.’yı tehdit eden Ali K., olayın ortaya çıkması sonucu polis ekipleri tarafından önceki gün Başakşehir’de yakalanarak gözaltına alındı.

DÜKKÂNI TAŞLANDI

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Ailenin durumu öğrenip polise haber vererek sosyal medyadan yardım istemesiyle ortaya çıkan olayın ardından Ali K.’nin dükkânı çevredekiler tarafından taşlandı.

Yeğeninin defalarca istismara uğradığını öne süren teyzesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Yeğenime ‘Namaz kıldım günahlarımdan arındım, sen de günahlarından arınacaksın’ demiş. Bize söylememesi için de ‘Anneni, babanı öldürürüm, arkam sağlam’ diyerek tehdit etmiş” dedi.

Emniyet ekipleri tarafından istismar suçundan gözaltına alınan Ali K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emin Mert KIRARSLAN / İSTANBUL