Aksaray’ın Hasas Mahallesi 6601 Sokak'ta önceki gün 16.00 sıralarında, Bayram Çınar (49) 23 yıldır resmi nikâhsız birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi Yeter Çekiç'i (44) aralarında çıkan tartışma sonucu 7 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Yaralanan Çekiç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram Çınar polis tarafından yakalanıp gözaltına alınırken, tedaviye alınan Yeter Çekiç’in hayati tehlikesi devam ediyor.

‘TUTUKLAYACAKLARINI SANMIYORUM’

Çınar Emniyet Müdürlüğü’ndeki ilk ifadesinde “Beni aldatıyordu, onun için ekmek bıçağıyla bıçakladım. Eşim ölmemiş, pişman değilim. Bu yüzden de beni tutuklayacaklarını sanmıyorum” dedi. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Çınar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu sırada Yeter Çekiç'in yakınları Bayram Çınar'a tepki gösterdi.

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