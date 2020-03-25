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Alper KORKMAZ  / DHA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 13:06,Son Güncelleme:/

Utandıran görüntünün ardından ‘neden yaptınız’ sorusuna böyle cevap verdi!

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İstanbul'da yaşlı adama maske takarak başına kolonya döken kişi adliyeye sevkedildi. Adliyeye götürülürken muhabirin ‘neden yaptınız’ sorusuna ‘şaka yapıyorduk, pişmanım’ diye cevap verdi.

İstanbul'da yaşlı bir adamı durduran kişi,  zorla maske takarak başına kolonya döktü.  Görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

Görüntüleri inceleyerek kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli Osman K.'yı gözaltına aldı. Osman K. sağlık kontrolünün ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Osman K. sorgusunun ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Bir utanç videosu daha Yaşlı adamı zorla durdurup, başına kolonya döktüler
Bir utanç videosu daha! Yaşlı adamı zorla durdurup, başına kolonya döktüler
Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktüler
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