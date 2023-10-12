Utancın ses kaydı

Haberin Devamı

Kız çocuğunun yaşadıklarını anlatmasının ardından aile, polise şikâyette bulundu. U.T.’nin cinsel istismarda bulunduğu kız çocuğu ile yaptığı telefon konuşmasının kaydı da sosyal medyaya düştü. Görüşmede, yaşı küçük kız, “Benim indiğimden beri elim ayağım titriyor hocam. Sizin kızınıza yapılsa hoşunuza gider mi?” demesi üzerine U.T., “Bir daha olmayacak, kusura bakma büyüklük sende kalsın. Bu da aramızda. Bir daha böyle hata olmayacak. Anlık hata bazen oluyor, utanıyorum” dedi.

CİNSEL İSTİSMARI ARACINDA YAPMIŞ

Polisin yaptığı araştırmaya göre, U.T., yaklaşık bir yıl önce kulübe kayıt olan yaşı küçük kız ve arkadaşına yakın davranıyordu. Geçen cumartesi günü öğrenci olan iki kız oyuncuyu aracına alan U.T., arkadaşı indikten sonra araçta kalan yaşı küçük kız oyuncuya cinsel istismarda bulundu. Polis, U.T.’yi ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan yakalayarak gözaltına aldı. U.T., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.