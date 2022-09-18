Utancın 61. yıldönümü

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İstanbul Topkapı’daki anıt mezarda düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Menderes, Zorlu ve Polatkan ailelerinin üyeleri katıldı. Tören Kuran’ı Kerim okunmasıyla başlarken, Menderes, Zorlu ve Polatkan için dualar edildi.

AYASOFYA MENDERES’İN MESAJINA CEVAPTIR

Anma töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özetle şunları söyledi: “Ayasofya’da cuma namazı için tekbir getirdiğimiz an milletin evlatlarının Menderes’in mesajına vermiş olduğu cevabın anıdır.

15 Temmuz’da hainleri, milletle ve birlikte püskürtüğümüz an Ege’de, Karadeniz’de, Akdeniz’de Batı’nın tehditlerine rağmen sondaj gemilerimizin sefere çıktığı an. 17 Eylül bir yanıyla asla anımsamak istemediğimiz bir tarihtir. Ancak diğer yanıyla 17 Eylül asla unutmamamız gereken, bize güç, bize inanç, bize bir görev yükleyen tarihtir. 1960 darbesinin faili Amerika’dır. 1980 darbesinin faili Amerika’dır. 28 Şubat’ın planlayıcısı Amerika’dır. 15 Temmuz’un faili Amerika’dır. Biz bunları biliyoruz. Bu tarih bunları biliyor.”

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ERDOĞAN’DAN MESAJ: İDAMLAR CİNAYET HÜKMÜNDE

- Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği anma mesajı okundu. Erdoğan mesajında, “Türkiye’nin son 20 yılında hayata geçirdiğimiz büyük demokrasi ve kalkınma atılımının kökleri Demokrat Parti’ye, rahmetli Menderes ve arkadaşlarına kadar uzanır. Milli iradenin, ülkenin ve milletin istikametini belirleme gücünden rahatsız olanlar, rahmetli Menderes’in nezdinde milletin bizatihi kendisine darbe yapmışlardır. 27 Mayıs’ta açılan ve 16-17 Eylül’de cinayet hükmündeki idamlarla sürdürülen yol daha sonraki yıllarda benzer girişimlere cesaret vermiştir. Bu kötü geleneğin en son örneği 15 Temmuz’da gerçekleşmiştir. Hamdolsun, bu defa başlatılan girişim milletimizin sinesine çarparak gün ağarmadan başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Milletimiz, o meşum gecede 27 Mayıs’ta başlayan darbeler zincirinde ve idamlarla yaşadığı tarifsiz acının tekerrürünü önleyerek tarihi bir hesaplaşmanın defterini de kapatmıştır” dedi.