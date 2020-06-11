‘Utancı silelim’ yasa teklifi

Yassıada yargılamaları sonucu idam edilen dönemin başbakanı Adnan Menderes ve iki bakanın yargılanmasının hukuki dayanağı kaldırılarak geçersiz kılınmasına ilişkin yasa teklifi dün Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklifle, Yassıada mağdurları ile mirasçılarına uğradıkları maddi ve manevi zararlar için tazminat ödenmesi de öngörülüyor.

YARGILAMALAR GEÇERSİZ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ilk imzacı olduğu teklifte, AK Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri ile çok sayıda milletvekilinin de imzası yer aldı.

Teklifle Yassıada yargılamalarına yasal dayanak oluşturan, 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu’nun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanun’un 6’ncı maddesi ile 24’üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılıyor. Böylece varlığı hukuki dayanaktan yoksun kılınan Yüksek Adalet Divanı’nın hükümsüz hale gelen bütün kararlarının adli sicil ve her türlü arşiv kayıtlarının da silinmesi öngörülüyor. Silinme işleminin başvuru aranmaksızın Adalet Bakanlığı’nca re’sen yerine getirileceği de belirtiliyor.

MAĞDURLARA TAZMİNAT

Yüksek Adalet Divanı tarafından hakkında karar verilenlerin her bir mirasçısına sadece kendi miras payı oranında ödeme yapılmasına karar verilecek.

Hazine’nin talebi üzerine Danıştay tarafından maddi tazminatın taksitler halinde ödenmesine karar verilmişse, üç aylık süre içerisinde ilk taksidi ödenecek.

Teklifin gerekçesinde, “Yassıada yargılamaları ve akabinde gerçekleşen idamlar, bireysel mağduriyetlerin yanı sıra toplumsal ve siyasi hafızamızda tamiri çok zor yaralar açmıştır” denildi.