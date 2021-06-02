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Toygun ATİLLA
Haber Giriş: 02.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Utanç davasının kilidi açıldı

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
Utanç davasının kilidi açıldı

Erzurum'da 2007’de bir utanç davası başlamıştı.

Davanın mağduru 15 yaşındaki S.Ö.’ydü. Kendisini erkeklerle ilişkiye zorladıkları ve istismarda bulundukları iddiasıyla 85 kişinin ismini verdi. O isimler arasında Seyfullah Gülen ile oğulları Ammar ve Selahaddin Gülen de vardı. Fetullah Gülen’in kardeşi ve yeğenleri, ‘tecavüz’ şüphelisiydi. O isimlerin dosyaya girmesiyle işin seyri değişti. 8 kişi beraat etti, diğer zanlılara takipsizlik verildi. Utanç dosyası, 2014’te kaldırıldığı raftan indi, Erzurum’da dava başladı. Selahaddin Gülen’in MİT tarafından Afrika’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesiyle de ‘utanç davası’nın kilidi açılmış oldu.

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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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