Utanç davasının kilidi açıldı

Davanın mağduru 15 yaşındaki S.Ö.’ydü. Kendisini erkeklerle ilişkiye zorladıkları ve istismarda bulundukları iddiasıyla 85 kişinin ismini verdi. O isimler arasında Seyfullah Gülen ile oğulları Ammar ve Selahaddin Gülen de vardı. Fetullah Gülen’in kardeşi ve yeğenleri, ‘tecavüz’ şüphelisiydi. O isimlerin dosyaya girmesiyle işin seyri değişti. 8 kişi beraat etti, diğer zanlılara takipsizlik verildi. Utanç dosyası, 2014’te kaldırıldığı raftan indi, Erzurum’da dava başladı. Selahaddin Gülen’in MİT tarafından Afrika’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesiyle de ‘utanç davası’nın kilidi açılmış oldu.

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