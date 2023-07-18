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Utanç davasındaki karara avukat rötarı

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#Çevik Kuvvet#Cezaevi#Avukat
Utanç davasındaki karara avukat rötarı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 07:00

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in henüz 6 yaşındaki kızını bir müridiyle evlendirmesiyle ilgili davada yine karar çıkmadı. Kadir İstekli’nin avukatı istifa ettiği için karar 9 Ekim’e ertelendi.

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Şimdi 25 yaşında olan H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirildiğini iddia etmesi üzerine başlayan soruşturma sonunda, Hiranur Vakfı’nın kurucusu babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel’in 22 yıl 6 ay, H.K.G. ile evlenen Kadir İstekli’nin ise 67 yıl 10 ay 15 gün hapisleri istenmişti. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmada savcı mütalaasını açıklamış ve dava karar aşamasına gelmişti. Ancak üçüncü ve dördüncü duruşmalarda savcı izin aldığı için karar çıkmadı. Davanın beşinci duruşması dün yapıldı. Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden duruşma salonuna getirildi. Duruşma tam saatinde başlasa da Kadir İstekli’nin avukatı duruşmada istifasını açıkladığı için mahkeme heyeti kararını veremedi. Duruşma karar için 9 Ekim’e ertelendi.

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Utanç davasındaki karara avukat rötarı

Yusuf Ziya Gümüşel

Çevik Kuvvet ekipleri dava öncesi Anadolu Adliyesi’nin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Duruşma salonunun bulunduğu koridor bariyerlerle kapatıldı ve vatandaşların girmesine izin verilmedi.

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#Çevik Kuvvet#Cezaevi#Avukat