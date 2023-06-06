Utanç davasında yine karar çıkmadı

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H.K.G.’nin şikâyeti üzerine 6 yaşındayken ‘evlendirildiği’ Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün, babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında ise 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. Soruşturma sırasında Kadir İstekli ile Yusuf Ziya Gümüşel tutuklanmıştı.

27 Şubat’ta görülen ikinci celsede verilen mütalaada, Kadir İstekli’nin, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “nitelikli cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel’in ise “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. 31 Mart 2023 tarihinde görülen duruşmada karar çıkması beklenirken, mahkemede görevli Cumhuriyet Savcısı’nın izinli olması nedeniyle duruşma 5 Haziran tarihine ertelendi.

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Yusuf Ziya Gümüşel

İZNİNE DENK GELDİ

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün yapılan duruşmada karar bekleniyordu ancak duruşma savcısı yine izindeydi. Mahkeme bir tanığı dinledikten sonra sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz’a erteledi. 17 Temmuz’daki duruşmada sanıkların son savunmaları alınacak ve karar açıklanacak.