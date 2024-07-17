‘Utanç davası’nda mazeret uzatması

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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’nin 6 yaşındayken müridiyle ‘evlendirilmesi’ Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2022 yılının ekim ayında, H.K.G.’nin ‘evlendirildiği’ Kadir İstekli hakkında, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Türkiye’nin gündemine oturan ve Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 2023 yılı ekim ayında karara bağlanmıştı. Mahkeme, ‘zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklu olan sanık Kadir İstekli’yi 30 yıl, yine aynı suçtan tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel’i 20 yıl ve tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel’i ise indirimle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

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‘2 AYRI SUÇTAN CEZA VERİLSİN’

Verilen karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’inci Ceza Dairesi’nce bozulmuştu. Mağdur çocuğun suç tarihlerinde eşi olan sanık Kadir İstekli tarafından hem 15 yaşının altındayken, hem de evliyken cinsel istismara uğraması nedeniyle 2 ayrı suçtan dava açıldığını ancak yerel mahkemenin tek suç yönünden ceza verdiğini ifade eden 20’inci Ceza Dairesi, 2 ayrı suçtan hüküm kurulması gerektiğini belirtmişti. 20’nci Ceza Dairesi ayrıca Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında da mağdurun babası ve annesi olmaları sebebiyle verilen cezada yasa gereği ayrıca artırım yapılması gerektiğini vurgulamıştı. Anne hakkında indirim yapıldığını ancak bu durumun gerekçelendirilmediğini belirterek hükmü bozmuştu.

Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına sanık avukatları mazeret bildirerek katılmamış ve duruşma ertelenmişti. 10 Haziran’daki ikinci duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Kadir İstekli’nin ‘zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı’ ve ‘zincirleme şekilde eşe karşı cinsel saldırı’ suçlarından toplam 52 yıl 6 ay hapis cezası ile baba Yusuf Ziya Gümüşel’in ise ‘zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı’ suçundan 47 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını, anne Fatıma Gümüşel’in de yakalanamadığı için dosyasının ayrılmasını talep etmişti. Sanık avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre istemişti. Mahkeme de tarafların son savunmalarını yapmaları ve kararı açıklamak için duruşmayı 16 Temmuz’a ertelemişti.

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SON KEZ SÜRE VERİLDİ

Davanın dün görülen üçüncü duruşmasında karar çıkması beklenirken, sanık avukatları yeniden mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Mazereti kabul eden mahkeme heyeti, avukatlara son kez süre vererek karar için duruşmayı 23 Eylül tarihine erteledi.