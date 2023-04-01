Utanç davasında karar savcıya takıldı

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Dün görülen duruşmaya Kadir İstekli ile Yusuf Ziya Gümüşel katıldı. Sanık avukatlarının talebiyle duruşmada 4 tanık dinlendi. Mahkeme heyeti, duruşma savcısının izinli olması nedeniyle duruşmayı 5 Haziran’a erteledi ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

‘NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR’

Davanın 27 Şubat’ta görülen ikinci duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, Kadir İstekli’nin ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel’in ise çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 22 yıl 6’şar ay hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.