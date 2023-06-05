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Utanç davasında karar günü

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#Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı#Nitelikli Cinsel Saldırı#İddianame
Utanç davasında karar günü
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:00

Altı yaşındaki kızı H.K.G.’yi müridi Kadir İstekli ile ‘evlendirdiği’ gerekçesiyle Yusuf Ziya Gümüşel, eşi Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli’nin yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor. Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında ise 22 yıl 6’şar ay hapis cezası isteniyor.

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Yusuf Ziya Gümüşel’in H.K.G.’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli’yle evlendirdiği iddialarının geçen yıl aralık ayında ortaya çıkması büyük infiale yol açmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şimdi 25 yaşında olan H.K.G.’nin 6 yaşından beri Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. H.K.G. suç duyurusunda, Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikâhla evlendirildiğini, şüphelinin babasının talebesi olduğunu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlatmıştı. Cinsel ilişkinin kendisine Kadir İstekli tarafından oyun olarak gösterildiğini söyleyen H.K.G., çektiği ses kayıtlarını da delil olarak sunmuştu. Gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, 15 Aralık 2022 tarihinde çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı.

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Utanç davasında karar günü

Yusuf Ziya Gümüşel

67 YIL İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede, Kadir İstekli hakkında, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında ise, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6’şar ay hapis cezası talep edilmişti. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sona gelinirken, bugün görülecek davanın 4’üncü celsesinde karar çıkması bekleniyor.

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#Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı#Nitelikli Cinsel Saldırı#İddianame

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