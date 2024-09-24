Utanç davasında karar çıktı

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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken müridiyle ‘evlendirmesi’ Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Ekim 2023’te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Kadir İstekli’yi 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel’i 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel’i ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

İSTİNAF CEZALARI AZ BULMUŞTU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezayı az bulmuş ve cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu. Mahkeme, sanık Kadir İstekli’nin 2004-2013 yılı için ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ 2020 yılı için ise ‘eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirmişti. Sanık anne ve baba Gümüşel için ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiği belirtilmişti. Anne hakkında indirim yapıldığını, sanığın yargılama sürecindeki pişmanlığının takdiri indirim nedeni olabileceğini anlatan daire, bu durumun da gerekçelendirilmediğini belirtmişti.

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ANNENİN DOSYASI AYRILDI

Dosyanın bozularak tekrar Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesinin ardından yeniden görülen davada dün karar açıklandı. Karar duruşmasına, tutuklu sanıklar cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Kadir İstekli’yi, ‘zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 21 yıl, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan da 15 yıl olmak üzere toplamda 36 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel’i de ‘zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. H.K.G.’nin annesi firari sanık Fatıma Gümüşel’in ise yakalanmasına karar verildi. Anne ile ilgili dosya bu davadan ayrıldı.