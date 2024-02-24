‘Utanç davası’nda cezalar az bulundu

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Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., ailesi tarafından henüz 6 yaşındayken babasının bir müridiyle evlendirildiğini söyleyerek şikâyetçi olmuştu. Türkiye’nin gündemine oturan davada Yusuf Ziya Gümüşel ve eşi Fatıma Gümüşel ile H.K.G. ile evlendirilen mürit Kadir İstekli’ye dava açıldı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi davayı geçen yıl ekim ayında karara bağladı. ‘Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan Kadir İstekli’ye 30 yıl, babası Yusuf Ziya Gümüşel’e 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel’e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

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H.K.G. - Kadir İstekli

İKİ AYRI SUÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ

H.K.G.’nin avukatlarının itirazı üzerine karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. Dosyayı inceleyen 20. Ceza Dairesi, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını hem esas hem de usul yönünden bozdu. Kararda, H.K.G.’nin hem 15 yaşın altındayken, hem de evliyken cinsel istismara uğraması nedeniyle 2 ayrı suçtan dava açıldığı ancak mahkemenin tek bir suç yönünden ceza verdiği anlatıldı ve 2 ayrı suçdan ceza verilmesi gerektiği belirtildi.

Kararda ayrıca Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel’in anne ve baba olmaları nedeniyle cezalarında artırım yapılması gerektiği anlatıldı. Kararda, Fatıma Gümüşel’e uygulanan ceza indiriminin de gerekçelendirilmediği belirtildi.