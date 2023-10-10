Utanç davasında 6. duruşmada da karar çıkmadı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şimdi 25 yaşında olan H.K.G.’nin iddiaları üzerine soruşturma başlatmış, Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022 tarihinde çıkartıldıkları mahkemede tutuklanmışlardı. Kadir İstekli’ye 67 yıl 10 ay 15 gün, Yusuf Ziya Gümüşel ve eşi Fatıma Gümüşel’e ise 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SON SAVUNMASI İÇİN SÜRE İSTEDİ

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16 Temmuz 2023’te görülen davanın 5’inci celsesinde karar çıkması beklenirken, Yusuf Ziya Gümüşel’in avukatı istifa etti. Bunun üzerine mahkeme duruşmayı erteledi. Davanın dün görülen 6’ncı celsesinde sanık Gümüşel’in yeni atanan avukatı son savunmasını yapmak için süre isteyince, mahkeme karar için duruşmayı 23 Ekim tarihine erteledi.