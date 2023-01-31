Utanç davası başladı

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Hiranur Vakfı’nda 6 yaşındaki çocuğun ‘evlilik’ adı altında yıllarca cinsel istismara maruz bırakıldığı skandala ilişkin davanın görülmesine başlandı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülmeye başlanan davanın ilk celsesine, tutuklu sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. H.K.G. ise celse arasında ifade verdiği için duruşmaya katılmadı.

SALON KÜÇÜK GELDİ

Saat 11.35’te başlayan duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Barosu ve Kadın ve Demokrasi Derneği avukatları, Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyeleri ve İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç ile 40 ilin barolarından temsilciler de katıldı. Duruşmaya müdahil olmak isteyen avukat sayısının fazla ve duruşma salonunun küçük olması nedeniyle avukatlar duruşmanın konferans salonunda yapılmasını talep etti. Mahkeme, duruşmanın konferans salonuna alınmasına karar verdi. Duruşmada, 40 ilin barosundan gelen avukatlar katılma talebinde bulundu. Yusuf Ziya Gümüşel’in avukatları duruşmanın gizli ve kapalı yapılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı katılma taleplerinin bir kısmının kabul edilmesi ve duruşmanın kapalı olarak yapılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki hariç katılma taleplerinin reddine karar verdi. Ayrıca heyet duruşmaya kapalı olarak devam edilmesine, yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine hükmetti.

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SAVUNMA YAPMADILAR

Duruşmada, Yusuf Ziya Gümüşel sağlık sorunları nedeniyle savunma yapmazken, Kadir İstekli ise iddianamenin kendisine tebliğ edilmemesi nedeniyle savunma yapmadı. Mahkeme heyeti ayrıca, duruşmaya katılmayan sanık Fatıma Gümüşel ile tanıklar Ayşe Hümeyra Gümüşel, Muhammed Sıddık Gümüşel ve Fatma Betül Gümüşel’in ayrı ayrı zorla getirilmelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Şubat’a erteledi.

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MÜRİDE 67 YILANNE VE BABAYA 22 YIL İSTENMİŞTİ

- Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G.’yi müridi 29 yaşındaki Kadri İstekli ile ‘evlendirdiği’ iddiasıyla ilgili iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti. Kadir İstekli hakkında, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında ise ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

‘BİZ BURADA OLACAĞIZ’

- İstanbul Anadolu Adliyesi’nin çevresinde, dava öncesi Hiranur Vakfı üyeleri ve kadın hakları platformları toplandı. Davaya katılma talepleri reddedilen avukatlar duruşmadan çıktıktan sonra toplanarak İstanbul Anadolu Adliyesi önüne geldi. İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç yapığı açıklamada, “Altı yaşındaki bir çocuğun istismarı bütün vicdanları, yürekleri, dağları, dağladı yaraladı. Maalesef bugün davanın kapalı yapılmasına karar verildi ve baroların müdahillik talepleri kabul edilmedi. Ama biliniz ki biz burada avukatlar olarak her daim kadınlarımız için, çocuklar için var olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Duruşmaya katılanlardan Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı avukat Süreyya Turan, “Davada gizlilik kararı verilmesi bu davayı takip etmemize engel olamayacaktır. İstismara dur demek ve suçluların cezalandırılması için buradayız ve davayı takibe devam edeceğiz” diye konuştu.