İstanbul Kartal’da bir hastanede 28 Mart’ta, Dr. Burcu A. (27) ve hemşire Seren Y.’nin (20) sırt çantaları ile yine aynı hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Dilek E. (31) ile temizlik görevlisi Sevilay E.’nin (41) cüzdanları çalındı. Hırsızlık olayı fark edilince hemen polis arandı. Güven Timleri ekipleri hastaneye geldi. Kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde bir kişinin danışmaya yanaşarak bir şeyler aldığı, daha sonra da bir odaya girerek çantalar ile dışarı çıktığı belirlendi. Ekipler hemen hastane içi ve bahçesinde görüntülerdeki kişinin eşkaline uyan hırsızı bulmak için arama başlattı. Görüntülerdeki kişi hastane bahçesinde yakalandı. Adının Engin K. (31) olduğu belirlenen kişinin üzerinden çaldığı çantalar ve cüzdanlar çıktı. Kasten yaralama suçundan da kaydı bulunan Engin K., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.