â€˜UsulsÃ¼z vatandaÅŸlÄ±kâ€™ oyunu bozuldu

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Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n, mÃ¼lk edinme yoluyla TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± kazanan yabancÄ± uyruklu kiÅŸilere yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen gayrimenkul satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n muvazaalÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda, â€˜suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kurma, yÃ¶netme, Ã¼ye olmaâ€™, â€˜gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±â€™, â€˜kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± zararÄ±na dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kâ€™ ve â€˜belgede sahtecilikâ€™ suÃ§larÄ±ndan 88 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ile MÃ¼cadele ve Hudut KapÄ±larÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nce, Ä°stanbul merkezli 13 ilde dÃ¼zenlenen eÅŸzamanlÄ± operasyonda 73 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilere ait 2 bin 11 taÅŸÄ±nmaza, 1 otele, 86 motorlu araca, 2 yat, 42 banka hesabÄ±na, 30 anonim ÅŸirkete el koyuldu ve ÅŸirketlere kayyum atandÄ±.

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Tapu ve Kadastro BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden temin edilen kayÄ±tlar, bilirkiÅŸi raporlarÄ±, MASAK analizleri ve diÄŸer bilgi ve belgeleri inceleyen savcÄ±lÄ±k, TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kazanÄ±lmasÄ± iÃ§in gerekli dÃ¶viz giriÅŸinin gerÃ§ekte saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±, alÄ±m-satÄ±m iÅŸlemlerinin aracÄ± ÅŸirketler veya satÄ±cÄ±larÄ±n kendi mali kaynaklarÄ± kullanÄ±larak muvazaalÄ± ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini tespit etti. GerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± yÃ¼ksek bedelli ekspertiz raporlarÄ± dÃ¼zenlenmek suretiyle 5901 sayÄ±lÄ± TÃ¼rk VatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± Kanunuâ€™na aykÄ±rÄ± biÃ§imde iÅŸlem tesis edildiÄŸi ve bu yÃ¶ntemle yabancÄ± uyruklu kiÅŸilerden haksÄ±z menfaat temin edildiÄŸi belirlendi.

72 MÄ°LYON 250 BÄ°N DOLARLIK Ä°ÅžLEM

SoruÅŸturma sÃ¼recinde alÄ±nan bilirkiÅŸi raporlarÄ±, finansal analizler ve MASAK verileri doÄŸrultusunda suÃ§ta kullanÄ±lan paravan ÅŸirketler ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. YapÄ±lan tespitlere gÃ¶re usulsÃ¼z iÅŸlemler sonucunda bin 70 yabancÄ± uyruklu kiÅŸinin TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±, bu iÅŸlemler nedeniyle Ã¶denmesi gereken toplam 72 milyon 250 bin dolar tutarÄ±ndaki iÅŸlemin muvazaalÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. UsulsÃ¼z ÅŸekilde kazanÄ±lan vatandaÅŸlÄ±klarÄ±n iptaline yÃ¶nelik gerekli idari sÃ¼reÃ§ler de baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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Ä°KÄ°NCÄ° DALGADA 3 ÅžÄ°RKET YER ALDIÂ

- SoruÅŸturmanÄ±n ikinci dalgasÄ±nda GÃ¼l Ä°nÅŸaat AÅž, Beyaz Ä°nÅŸaat ve LÄ°V Ä°nÅŸaat Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilen gayrimenkul satÄ±ÅŸlarÄ± incelendi. Bu kapsamda 734 yabancÄ± uyruklu kiÅŸiye yapÄ±lan satÄ±ÅŸlar tek tek incelendi. YapÄ±lan incelemelerde 274 satÄ±ÅŸ iÅŸleminin muvazaalÄ± olduÄŸu tespit edildi. 3.5 milyar lirayÄ± aÅŸkÄ±n tutardaki iÅŸlemin usulsÃ¼z ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. VatandaÅŸlÄ±k iÅŸlemleri nedeniyle Ã¶denmesi gereken toplam 72 milyon 250 bin dolar tutarÄ±ndaki iÅŸlemin yine usulsÃ¼z ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.