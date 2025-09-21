‘Usulsüz seyirci’ skandalına tutuklama

Güncelleme Tarihi:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan A.K. isimli şüpheli, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli A.K., “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Benzer bir usulsüzlük 30 Ağustos’ta Rams Park Stadyumu’nda oynanan Galatasaray–Çaykur Rizespor maçında da yaşanmıştı. Şüpheliler taraftarları sahte akreditasyon kartlarıyla stadyuma soktuğu tespit edilmişti. Şüphelilerden E.Z. hakkında adli kontrol uygulanırken, U.A. tutuklanmıştı.