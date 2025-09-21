×
HABERLERGündem Haberleri

‘Usulsüz seyirci’ skandalına tutuklama

Güncelleme Tarihi:

Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 07:00

FENERBAHÇE ile Corendon Alanyaspor arasında 17 Eylül’de Fenerbahçe Chobani Stadyumu’nda oynanan maç sırasında dış arama noktasında yapılan kontrollerde usulsüz seyirci temini yapıldığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan A.K. isimli şüpheli, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli A.K., “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Benzer bir usulsüzlük 30 Ağustos’ta Rams Park Stadyumu’nda oynanan Galatasaray–Çaykur Rizespor maçında da yaşanmıştı. Şüpheliler taraftarları sahte akreditasyon kartlarıyla stadyuma soktuğu tespit edilmişti. Şüphelilerden E.Z. hakkında adli kontrol uygulanırken, U.A. tutuklanmıştı.

