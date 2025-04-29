×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Usulsüz sağlık raporu soruşturmasında 30 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Rapor#Sağlık Raporu#Şanlıurfa
Usulsüz sağlık raporu soruşturmasında 30 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 13:30

Şanlıurfa merkezli sağlık raporu usulsüzlüğü soruşturmasında 30 şüpheli, gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında; hastane yöneticileri ile sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu bazı kişilerin, askere gitmek istemeyenlere para karşılığında sahte sağlık raporu hazırladığını tespit etti. Bu kişilere 'askerliğe elverişsiz' raporu verilirken, jandarma 3 ilde harekete geçti. Usulsüz rapor hazırlayanlar ile alanlara yönelik Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 30 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda hastane evrakı ile askerlik şubelerinden alınmış belgeler ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Usulsüz sağlık raporu soruşturmasında 30 gözaltı

Usulsüz sağlık raporu soruşturmasında 30 gözaltı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Rapor#Sağlık Raporu#Şanlıurfa

BAKMADAN GEÇME!