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Usturmaça, denizcilik terimleri arasında yer bulan kelimelerden birisidir. Denizle ilgili kişilerin yakinen tanıdığı usturmaça, ilgili olmayan kişilerin de bildiği ancak tanımlayamadığı deniz gereçlerindendir. Peki, usturmaça nedir? İşte, o detaylar
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Usturmaça Bir birinin üzerine veya rıhtıma yanaşan teknelerin bordalarının göçmemesi veya boyalarının bozulmaması için araya koydukları ağaç, lastik, plastik veya halatlardan yapılmış olan, balon, silindir biçimindeki yastığa verilen addır.