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Ustura silah sayıldı! Ceza yarı oranında artırıldı

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#Konya#Whatsapp#Polis
Ustura silah sayıldı Ceza yarı oranında artırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 07:00

Merve K.’nin bir rezidansta işkenceye uğramasına ilişkin eski sevgili Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci’nin yargılandığı davada toplam 9 yıl 10’ar ay hapis cezası verildi. Merve K.’nin saçının usturayla kesilmesinde ise ustura ‘silah’ sayıldı.

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Konya’da Merve K. (28), 8 Nisan 2022’de, eski sevgilisi Murat Demirci’nin (42) WhatsApp’tan kendisine gönderdiği adres üzerinden Selçuklu’daki rezidansa gitti. Merve K. burada Demirci’nin nişanlısı Sara Demir (25) ve arkadaşı Tuğba Demirci (23) ile karşılaştı. Demir ve arkadaşı, Merve K.’ye, Murat Demirci ile ilişkisini sorup, iddiaya göre saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü. Evden kurtulan Merve K., polise giderek şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Murat Demirci, Sara Demir ve Tuğba Demirci, ifadeleri sonrası tutuklandı. Şüpheliler hakkında 37’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ustura silah sayıldı Ceza yarı oranında artırıldı

Merve K.

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ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇTİ

Yargılama sürecinde adını ‘Eda’ olarak değiştiren Merve K. şikâyetinden vazgeçti ancak yargılama kamu davası olarak devam etti. 3 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. 6 Nisan’da karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 3 sanığa ‘hürriyetten yoksun kılma’ suçundan 6’şar yıl, ‘tehdit ve hakaret’ suçundan 2 yıl 6’şar ay, ‘yağma’ suçunu da ‘kasten yaralama’ olarak değerlendirip, 16 ay 15’er gün olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezası verdi.
Davanın gerekçeli kararı da açıklandı. Eda K.’nin saçlarının ‘silah’ olarak sayılan ustura ile kesildiği, vücudunda ise sigara söndürüldüğünün hatırlatıldığı kararda; verilen cezanın yarı oranda artırıldığı da vurgulandı. 

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#Konya#Whatsapp#Polis

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