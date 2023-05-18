Ustura silah sayıldı! Ceza yarı oranında artırıldı

Haberin Devamı

Konya’da Merve K. (28), 8 Nisan 2022’de, eski sevgilisi Murat Demirci’nin (42) WhatsApp’tan kendisine gönderdiği adres üzerinden Selçuklu’daki rezidansa gitti. Merve K. burada Demirci’nin nişanlısı Sara Demir (25) ve arkadaşı Tuğba Demirci (23) ile karşılaştı. Demir ve arkadaşı, Merve K.’ye, Murat Demirci ile ilişkisini sorup, iddiaya göre saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü. Evden kurtulan Merve K., polise giderek şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Murat Demirci, Sara Demir ve Tuğba Demirci, ifadeleri sonrası tutuklandı. Şüpheliler hakkında 37’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haberin Devamı

Merve K.

ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇTİ

Yargılama sürecinde adını ‘Eda’ olarak değiştiren Merve K. şikâyetinden vazgeçti ancak yargılama kamu davası olarak devam etti. 3 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. 6 Nisan’da karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 3 sanığa ‘hürriyetten yoksun kılma’ suçundan 6’şar yıl, ‘tehdit ve hakaret’ suçundan 2 yıl 6’şar ay, ‘yağma’ suçunu da ‘kasten yaralama’ olarak değerlendirip, 16 ay 15’er gün olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezası verdi.

Davanın gerekçeli kararı da açıklandı. Eda K.’nin saçlarının ‘silah’ olarak sayılan ustura ile kesildiği, vücudunda ise sigara söndürüldüğünün hatırlatıldığı kararda; verilen cezanın yarı oranda artırıldığı da vurgulandı.