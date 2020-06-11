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Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 11.06.2020 - 12:04,Son Güncelleme:

Üstünden düştüğü traktörün lastiği altında kalarak öldü

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Üstünden düştüğü traktörün lastiği altında kalarak öldü
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ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde ot balyası yüklü traktörden düşüp, lastiği altında kalan Nazmi Şahin (40), hayatını kaybetti.

Kaza, 7 Haziran günü Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü yakınlarında meydana geldi. Erkan Yavuz ile Nazmi Şahin, tarladaki ot balyalarını traktöre yükleyip, Örtülüce köyüne götürmek için yola çıktı. Erkan Yavuz yönetimindeki traktörün römorkundaki ot balyalarının üzerinde yolculuk eden Nazmi Şahin, dengesini kaybedip düştü. Bu sırada römorkun lastiği, Şahin'in üzerinden geçti. Şahin, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Çağırılan jandarma ekibinin yaptığı incelemenin ardından Nazmi Şahin'in cansız bedeni, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Şahin'in cenazesi, Şakirbey köyünde toprağa verildi.

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