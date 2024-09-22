Üstün zekâlı çocuk uzay meraklısı

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DOKUZ Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Özel Yetenekliler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Yürümezoğlu danışmanlığında, öğrencisi Elif Canbay tarafından yapılan çalışmada ‘Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) eğitim alan, “üstün zekâ” tanısı almış 9, 10 ve 11 yaş düzeyindeki 402 öğrenci ile merak konusu incelendi. Sosyal, estetetik, algısal, bilimsel bilgiye dayanan (epistemik) ve varoluşsal (egzistansiyel) olarak 5 farklı alanda yapılan araştırmanın sonucuna göre öğrenciler en çok bilimsel bilgiye dayanan konuları merak ediyor. Estetik ise pek ilgi alanları değil.

FEN VE DOĞA BİLİMLERİ...

9 ve 10 yaşındaki öğrenciler en çok fen ve doğa bilimlerini, 11 yaş grubu ise uzayı merak ettiğini dile getirdi. 11 yaş grubu çok sevdiği bir kitabı okumanın merak duygusunu artırdığını söyledi. Prof. Dr. Yürümezoğlu, “Çocukların bilimsel merakının yüksek olması çok umut verici” dedi.

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AKILLARINDAKİ SORULAR

Araştırmada üstün zekâlı çocukların uzay dışında en fazla merak ettiklerinden bazıları şöyle:

- Dünya nasıl oluştu?

- Eğer matematik olmasaydı ne olurdu?

- Atom bombası nasıl yapıldı?

- İnsanlar neden hayvanlardan daha zeki?

- Messi neden Dünya Kupası’nı kazandı?

- Müzik nasıl ortaya çıktı?

- Cennet nasıl bir yer?

- Biz neden varız?