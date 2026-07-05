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Üstün yetenekli araştırma elçileri

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#İTÜ#MEB#Milli Eğitim Bakanlığı
Üstün yetenekli araştırma elçileri
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 07:00

İşbirliğinin ilk adımı İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’ın Üsküdar Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi (ARGEM) Lisesi’ni ziyaret etmesiyle atıldı.

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Öğrenciler, projeleri üzerinde çalışırken üniversite desteği görmek istediklerini dile getirinceMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ortak bir protokol hazırlandı.

Protokolle öğrenciler, 3 yıl boyunca İTÜ’deki akademisyenlerin araştırma projelerinde görev alabilecek. Bu kapsamda Üsküdar ARGEM Lisesi’nden 16 öğrenci, İTÜ’deki 11 akademisyenle eşleşti. Öğrenciler, Avrasya yer bilimleri, elektrik, bilgisayar, gemi, malzeme, kimya ve uzay mühendisliği olmak üzere farklı bölümlerdeki hocalarla araştırma projeleri üzerinde çalışıyor. Üsküdar ARGEM Lisesi Müdür Yardımcısı Seyfettin Yıldız, programla ilgili şu bilgileri verdi: “Eşleştirme yapılırken akademisyenlerin araştırma projeleri öğrencilere sunuldu, öğrenciler de  ilgi ve çalışma alanları doğrultusunda seçim yaptı. Geçtiğimiz 11 Mayıs itibarıyla da öğrenciler, üniversitede akademisyenlerle çalışmaya başladı. Bu öğrenciler 9, 10 ve 11’inci sınıf kademelerinde eğitim görüyor. Protokol kapsamında proje, 3 yıl boyunca devam edecek ve önümüzdeki yıl 12’nci sınıf öğrencilerini de bu programa dahil etmeyi planlıyoruz.”

 

 

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#İTÜ#MEB#Milli Eğitim Bakanlığı

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