Üstün yetenekli araştırma elçileri

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Öğrenciler, projeleri üzerinde çalışırken üniversite desteği görmek istediklerini dile getirinceMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ortak bir protokol hazırlandı.

Protokolle öğrenciler, 3 yıl boyunca İTÜ’deki akademisyenlerin araştırma projelerinde görev alabilecek. Bu kapsamda Üsküdar ARGEM Lisesi’nden 16 öğrenci, İTÜ’deki 11 akademisyenle eşleşti. Öğrenciler, Avrasya yer bilimleri, elektrik, bilgisayar, gemi, malzeme, kimya ve uzay mühendisliği olmak üzere farklı bölümlerdeki hocalarla araştırma projeleri üzerinde çalışıyor. Üsküdar ARGEM Lisesi Müdür Yardımcısı Seyfettin Yıldız, programla ilgili şu bilgileri verdi: “Eşleştirme yapılırken akademisyenlerin araştırma projeleri öğrencilere sunuldu, öğrenciler de ilgi ve çalışma alanları doğrultusunda seçim yaptı. Geçtiğimiz 11 Mayıs itibarıyla da öğrenciler, üniversitede akademisyenlerle çalışmaya başladı. Bu öğrenciler 9, 10 ve 11’inci sınıf kademelerinde eğitim görüyor. Protokol kapsamında proje, 3 yıl boyunca devam edecek ve önümüzdeki yıl 12’nci sınıf öğrencilerini de bu programa dahil etmeyi planlıyoruz.”