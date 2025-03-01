×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Üstün başarı bursiyerleri belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Üstün Başarı#Bursiyer#TEV
Üstün başarı bursiyerleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 07:00

Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin eğitimlerini tamamlamaları ve potansiyellerini değerlendirmeleri için çalışan Türk Eğitim Vakfı (TEV), yeni eğitim-öğretim döneminde Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencileri İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikle tanıttı.

Haberin Devamı

2007 yılından bu yana bin 96 öğrenciyi Üstün Başarı Bursu ile destekleyen TEV, bu yıl da akademik başarısıyla öne çıkan 183 gence daha destek verecek. YKS’de 5 bine girenler arasından seçilen bu 183 öğrencinin 150’si başarı, 33’ü sanat bursu kapsamında eğitim desteği alacak. Toplantıda yaptığı konuşmada genç bursiyerlere seslenen TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer Koç, “Sevgili gençler, Büyük Önder Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Hayat mücadeleden ibarettir.’ Sizlerin, Cumhuriyet’in ilke ve inkılaplarına sadık, demokrasiyi benimsemiş, özgüvenli ve yenilikçi bireyler olarak ülkemize ve insanlığa değer katacağınıza inanıyoruz” dedi.  

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üstün Başarı#Bursiyer#TEV

BAKMADAN GEÇME!