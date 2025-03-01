Üstün başarı bursiyerleri belli oldu

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2007 yılından bu yana bin 96 öğrenciyi Üstün Başarı Bursu ile destekleyen TEV, bu yıl da akademik başarısıyla öne çıkan 183 gence daha destek verecek. YKS’de 5 bine girenler arasından seçilen bu 183 öğrencinin 150’si başarı, 33’ü sanat bursu kapsamında eğitim desteği alacak. Toplantıda yaptığı konuşmada genç bursiyerlere seslenen TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer Koç, “Sevgili gençler, Büyük Önder Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Hayat mücadeleden ibarettir.’ Sizlerin, Cumhuriyet’in ilke ve inkılaplarına sadık, demokrasiyi benimsemiş, özgüvenli ve yenilikçi bireyler olarak ülkemize ve insanlığa değer katacağınıza inanıyoruz” dedi.