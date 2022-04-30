Üstü kuaför altı şok evi

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Tuzla’da bir kuaförün içine yapılan gizli geçitten girilen ‘şok evi’nde kaçak göçmenlerin tutulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin Avrupa’ya gönderilmeden önce son toplanma alanları olan şok evine geçen pazartesi günü operasyon düzenlendi.



SINIR DIŞI EDİLECEKLER



Operasyonda, kuaför içindeki gizli geçitten girerek binadaki eve ulaşan ekipler sağlıksız koşullarda tutulan 4 Afganistan vatandaşını yakaladı. Suriyeli kuaför M.H.A. ve evi kiraya veren A.G. de gözaltına alındı. A.G.’ye, ‘6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan 18 bin 18 TL idari ceza kesilmesinin ardından serbest bırakıldı. M.H.A. ve 4 Afgan sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.