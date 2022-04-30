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Üstü kuaför altı şok evi

#Göçmen#Şok Evi#Sınır Dışı
Üstü kuaför altı şok evi

Tuzla’da bir kuaförün içine yapılan, gizli geçitten girilen kaçak göçmenlerin tutulduğu ‘şok evi’ne baskın düzenlendi. Operasyonda, 4 Afgan ile Suriyeli kuaför M.H.A. ve evi kiraya veren A.G. gözaltına alındı.

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Tuzla’da bir kuaförün içine yapılan gizli geçitten girilen ‘şok evi’nde kaçak göçmenlerin tutulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin Avrupa’ya gönderilmeden önce son toplanma alanları olan şok evine geçen pazartesi günü operasyon düzenlendi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Operasyonda, kuaför içindeki gizli geçitten girerek binadaki eve ulaşan ekipler sağlıksız koşullarda tutulan 4 Afganistan vatandaşını yakaladı. Suriyeli kuaför M.H.A. ve evi kiraya veren A.G. de gözaltına alındı. A.G.’ye, ‘6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan 18 bin 18 TL idari ceza kesilmesinin ardından serbest bırakıldı. M.H.A. ve 4 Afgan sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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#Göçmen#Şok Evi#Sınır Dışı

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