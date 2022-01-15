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Üstü kirli diye işçiyi bagajda taşımıştı! Vicdanları sızlatan görüntüye bin 665 TL ceza

#ANTALYA#İnşaat İşçisi#Bagaj

Antalya'da işçisini alışverişe otomobilinin bagajında getirip götüren inşaat şirketi sahibine araç dışında yolcu taşımaktan 1665 lira ceza kesildi.

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Gazipaşa ilçesinde Şehit Ast. Kd. Üçvş. Süleyman Gür Bulvarı'ndaki yapı market önünde, çarşamba günü saat 16.00 sıralarında, işverenin, çalışanını otomobilin bagajında taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, inşaatlarda boya işi yapan işveren, otomobiliyle bulvardaki yapı marketin önünde durdu. Sürücü otomobilinden inerken, çalışanı ise bagajdan çıktı. Yapı marketten ayakkabı alıp çıkan kişi ve işçisi tekrar otomobile yöneldi. İşçi yine bagaja bindi. Bulvardaki bir kişi ise işçinin girdiği bagajın kapağını kapatmasına yardım etti. O anlar ayrıca güvenlik kamerasına yansıdı.

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Savcılık talimatıyla kamera kayıtlarını inceleyen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işveren ve işçiye ulaştı. Polis merkezinde ifadeleri alınan ve isimleri açıklanmayan bu kişilerin akraba olduğu belirtildi.

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İşveren ile işçi ifadesinde şikayetçi olmadıklarını belirtti.

İşverene Trafik Tescil Büro Amirliği tarafından araç dışında yolcu taşımaktan 1665 lira para cezası kesildi.

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