'Üstü altından zengin'

UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde ki Kapadokya’nın en önemli tarihi ve turistik bölgelerinden biri olan Nevşehir, Avanos’un Özkonak Kasabası, bugünlerde tarihi ve turistik değerlerinden çok Kanadalı Centerra Gold maden şirketinin altın arama çalışmalarıyla gündemde. Bölgedeki en eski Hristiyanlık eğitim merkezi olan Belha Manastırı ve Kapadokya’nın önemli yeraltı şehirlerinden birine sahip Özkonak, Ziraat Dağı’nda kasabalıların yıllar önce diktikleri ağaçları söken altın şirketi çalışanları bölgenin en önemli su havzası olan doğa kuyular açıp altın arama çalışmaları başlattı. Doğa katliamına isyan eden kasabalılar, “Külçe külçe altın çıkarılsa bile Kapadokya’nın güzelliğinden önemli mi? Toprağın üstü altından değerlidir... Yok edilen tarih, yok edilen doğa bir daha geri gelmeyecek. Altın arama izni vereceklerine, çok önemli bir kültür mirası olan Belha Manastırı’nı turizme kazandırsalar, tarımı kalkındırıp, bilimsel destek verseler daha uzun vadeli kazanç sağlanır” dediler.

TURİZME BALTA VURACAK

Avanos ve Özkonaklıların mücadelesine bölgedeki baloncularda destek verdi. Balonlar iki gündür altın arama çalışmalarını protesto için havalandı. Altın arama çalışmalarının tüm Kapadokya’nın geleceği için edişe verici olduğunu söyleyen baloncular, ‘Kapadokya’nın üstü, Altından değerlidir’ pankartları ile havalandı.

Maden arama girişiminin doğaya vurduğu gibi turizme de balta vuracağını söyleyen Özkonaklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Enver Göçek, “Altın arama çalışmalarının yerleşim yerlerine 500 metre uzaklıkta. Ziraat Dağı sadece kasabanın değil tüm bölgenin en önemli su kaynaklarından biri. Sadece sular zehirlenmeyecek, hem tarıma hem su kaynaklarına büyük zarar verecek. Arama çalışmalarının yapıldığı bölge turizm için büyük önem arz eden yeraltı şehri ve Belha Manastırı’na çok yakın. Belha Manastırı ve yeraltı şehri bölgemiz için çok önemli turizm kaynakları.” diye konuştu.