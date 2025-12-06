Üsteğmen Ali Kablan, silah kazasında hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kablan, bugün makam odasında bakımını yaptığı silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Muş Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Kablan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada düzenlenen törende, Kablan'ın özgeçmişi okundu ve dualar edildi.

NAAŞI MEMLEKETİ ÇORUM'A UĞURLANDI

Tören alanında eşinin tabutuna sarılan Elif Kablan'ı, Muş Valisi Avni Çakır ve görevliler teskin etmeye çalıştı. Bir çocuk babası Kablan'ın naaşı, törenin ardından memleketi Çorum'a uğurlandı.

Törene İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

