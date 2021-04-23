Ustayı kaybettik

Gazeteci yazar Selahattin Duman, 18 Temmuz 2020 tarihinde İzmir’in Torbalı ilçesinde, otomobilinin bir kamyon ile çarpışması sonucu yaralandı. Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Duman, tedaviye alındı. Duman’ın kolunun kırıldığı ve aort damarında büyüme meydana geldiği tespit edilince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada kazaya bağlı olarak ortaya çıkan çeşitli kalp rahatsızlıkları nedeniyle uzun süredir kardiyoloji servisinde tedavi gören ve birkaç kez ameliyat olan Duman, hastanenin yoğun bakım servisinde dün 03.15’te hayatını kaybetti. Kazaya bağlı olarak kalp yetmezliği tanısı konulan Duman’ın ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan mizahi zekâsı ve usta kalemiyle anılan gazetecinin vefatı, pek çok ünlü ismin de aralarında bulunduğu dostları ve sevenlerini yasa boğdu.

HASTANE GÜNLERİNİ ANLATMIŞTI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği ameliyatların ardından yazarı olduğu gazetede 21 Ocak tarihinde yaşadığı günleri anlatan Duman yazısında şu sözlere yer vermişti: “Bir ameliyat daha oldum mu hiç hatırlamıyorum. Kırpık kırpık görüntüler gözümün önüne gidip geliyor. Bildiğim kadarıyla anestezi uygulamadılar. Kırık sol kolumu açtılar. Neşterin kemiğe sürtmesiyle ‘Kırt! Kırt!’ diye sesler geliyordu. Sonunda çile bitti. Beni yoğun bakıma altı okka ettiler. Buraları da hep hayal meyal. Akşamın bir vakti, şeytanın avrat boşadığı saatlerde benim 19 gün sürecek yoğun bakım çilem başladı. Yoğun bakım servisleri, askeriye koğuşu düzeninde. Sıra sıra dizili yataklar, çeyiz sandığında açılacağı günü bekleyen çarşafın danteli gibi.”

‘BİR KÜTÜPHANE YANDI’

Selahattin Duman’ın cenazesini teslim almak için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gelen kız kardeşi Zarif Duman Pekol, “Yaz boyu ve sonbahar, kış döneminde beraberdik. Sohbetlerimizde bir gün bana bir Çin atasözünden bahsedip, ‘Yaşlı bir insan öldüğünde bir kütüphane yanarmış’ dedi. O gerçekten bir kütüphaneydi. Yandı gitti. Bizim de içimizi yaktı” diyerek, gözyaşı döktü.

Selahattin Duman’ın cenazesinin bugün öğlende Muğla’nın Bodrum ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

1970’TEN BERİ

4 Haziran 1950’de Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Annesi Nimet Duman, babası Dr. Abdullah Duman’dır. Kolejde yatılı okudu. Ankara’da AİTİA’ne bağlı Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Gazeteciliğe 1970 yılında Ankara’da Şemsi Belli’nin Memleket Gazetesi’nde başladı. 1983 yılında İstanbul’a taşındı. Günaydın gazetesinin yazı işlerinde çalıştı. 1986’da Sabah Gazetesi’ne geçti. 2002 yılında Vatan Gazetesi’nin kurucuları arasında yer aldı. Mayıs 1995 yılında köşe yazarlığına başladı. Sabah, Vatan, Hürriyet gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. ‘Kendimi Tebrik Ederim’, ‘Suçumuz Mükemmel Olmak’ ve ‘Kadınları Anlarmış Gibi Yapma Sanatı’ adlı üç kitabı yayınlandı. ‘Komser Şekspir’, ‘Romantik’ ve ‘Bir Kadının Anatomisi’nin de aralarında olduğu toplam 16 filmde rol aldı. 1974 yılında Bilge Hanım ile evlenen Selahattin Duman’ın Özge Nivan adında bir kızı var. Son olarak haftalık Oksijen Gazetesi’nde yazıyordu.

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